Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52 ile 67. dakikada penaltıdan Cheriff N'Diaye ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Osijek'in tek golü ise 73. dakikada Grzan'dan geldi.

Adana Demirspor maçın rövanşını 17 Ağustos tarihinde Hırvatistan'da oynayacak.

Temsilcimiz turu geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi elemelerinden gelen Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle play-off turunda eşleşecek.

ADANA DEMİRSPOR GOL YAĞDIRDI

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor, Osijek karşısında aradığı golü 3. dakikada Svensson'la bularak öne geçmeyi başardı. Rakibi üzerindeki baskısını hiç azaltmayan Adana Demirspor, 16'da Yusuf Sarı ile farkı ikiye çıkardı.

52'de N'Diaye yine golcülüğünü konuştururken 67. dakikada N'Diaye bu kez penaltıdan attığı golle farkı dörde çıkardı.

Maçın 88. dakikasında sahneye çıkan Yusuf Erdoğan ise muhteşem bir golle maçta son sözü söyleyen isim oldu.

Maç boyunca Adana Demirspor'un oynadığı baskılı futbol takdir toplarken rövanş için de büyük avantaj elde etmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada sağ kanatta Grzan'ın ortasında, araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

3. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, savunma topu uzaklaştırdı. Ceza yayı dışından Svensson'un yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Malenica'nın uzanmasına rağmen sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

6. dakikada aldığı pasla sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.

13. dakikada Akintola ile paslaşarak ceza sahasına giren Cherif Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya kalacağı sırada son anda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

16. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada baskı sonucu elde edilen topu alan Belhanda önce Cherif Ndiaye ile paslaştı, sonrasında ceza sahası çizgisinden sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'ya topu gönderdi. Yusuf Sarı'nın vuruşunda top kaleci Malenica'dan döndü. Yusuf'un ikinci kez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

33. dakikada Akintola'nın sol kanattan yerden ortasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Nejasmic'in sol kanattan yerden ortasında, araya giren Rodrigues topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Grzan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mierez'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

45+4. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

45+5. dakikada Belhanda'nın sol kanatta yerden pasında topla buluşup ceza sahasında giren Cherif Ndiaye, kaleci Malenica ile karşı karşıya kaldı. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top, kaleci Malenica'dan oyun alanına döndü.

İKİNCİ YARI BİRAZDAN...

