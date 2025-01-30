UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray, Francisco Farioli yönetiminde Ajax ile Hollanda'da karşılaştı. Maçı 2-1 kaybeden Galatasaray, ilk 8'e kalamadı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'ni 14. sırada tamamladı. Galatasaray böylece yoluna Play-Off Turu'ndan devam edecek.

Ajax'a sahasında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Bertrand Traore ve 58. dakikada Kian Fitz-Jim kaydetti. Galatasaray'ın golü 90+4. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

ÜÇ İSİM CEZALI!

Galatasaray'da sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Snachez cezalı duruma düştü. Üç isim Play -Off Turu'ndaki ilk maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi FC Midtjylland ya da AZ Alkmaar olacak. Sarı-kırmızılıların rakibi, Cuma günkü kura çekimi sonrası netleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Atakan Ordu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 1-0 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Ismail Jakobs'tan ağrıları nedeniyle, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Berkan Kutlu ve Gabriel Sara'yı görevlendirdi.

BERKAN SOL BEK OYNADI

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, müsabakada sol bek olarak görev yaptı.

Ismail Jakobs'un sakatlığında sol bek alternatifi bulunmayan Okan Buruk, daha önce sık sık yaptığı gibi Berkan'ı sol beke çekti.

GALATASARAY EFSANESİ SNEİJDER TRİBÜNDE

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Wesley Sneijder, müsabakayı tribünden takip etti.

Karşılaşma için Johan Cruijff Arena'ya gelen Hollandalı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Sneijder, Galatasaray taraftarlarıyla sık sık fotoğraf çekildi.

AHMETCAN VE WEGHORST YEDEKTE

Ajax'ta Türk futbolunun yakından tanıdığı Ahmetcan Kaplan ve Wout Weghorst yedekler arasında yer aldı.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022 yazında yaklaşık 10 milyon avro bedelle Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'a transfer olan Ahmetcan, Galatasaray karşısında teknik direktör Francesco Farioli'den görev bekledi.

2022-2023 sezonunun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren Hollandalı santrfor Weghorst da yedekler arasında oturdu.

AJAX'IN KALESİNİ 41 YAŞINDAKİ PASVEER KORUDU

Hollanda temsilcisinin kalesinde tecrübeli file bekçisi Remko Pasveer görev yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekibin kalesini koruyan 41 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'a karşı ilk 11'de forma giydi. Bu sezonki 34. resmi maçına çıkan Pasveer, 29 gol yerken, 15 müsabakada kalesini gole kapattı.

OSİMHEN, TORREİRA VE DAVİNSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da Victor Osimhen, Torreira v Davinson sarı kart gördü. Üç oyuncu da bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecekler.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

22. dakikada uzun atılan pasta defansın arkasına sarkan Victor Osimhen'in sağ taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

23. dakikada Chuba Akpom'un sol taraftan ceza sahası içine girer girmez yerden yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera'dan seken topu sağ çaprazda bulunan Bertrand Traore ağlara gönderdi. 1-0

44. dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

45+3. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Remko Pasveer'da kaldı.

53. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının içinden Gabriel Sara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

57. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan direkt kaleye vuruşunda kaleci Remko Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Anton Gaaei'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Kian Fitz-Jim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

66. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayından vuruşunda kaleci Remko Pasveer'den seken topu kale önünde bulan Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

90+4. dakikada Yusuf Demir'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Victor Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado

Ajax: Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Jorrel Hato, Jordan Henderson (Daniele Rugani dk. 77), Kian Fitz-Jim (Jorthy Mokio dk. 77), Kenneth Taylor, Bertrand Traore (Steven Berghuis dk. 73), Mika Marcel Godts (Chuba Akpom dk. 12), Brian Brobbey (Wout Weghorst dk. 73)

Yedekler: Jay Gorter, Diant Ramaj, Ahmetcan Kaplan, Kristian Nökkvi Hlynsson, Gerald Alders, Chuba Akpom, Christian Rasmussen, Benjamin Tahirovic

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez (dk. 90), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Michy Batshuayi dk. 61), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 61), Dries Mertens (Yusuf Demir dk. 69), Barış Alper Yılmaz (Efe Akman dk. 90 ), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Atakan Ordu, Kadir Subaşı, Berta Luş, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bertrand Traore (dk. 23), Kian Fitz-Jim (dk. 58) (Ajax), Victor Osimhen (dk. 90+4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Osimhen, Lucas Torreira, Davinson Sanchez (Galatasaray), Bertrand Traore (Ajax)