Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ın golünü 23. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 21 yaptı. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta ligde Beşiktaş ile sahasında oynayacak. Alanyaspor ise gelecek hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Sane, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Osimhen, Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ilk 11'inde görevlendirdiği Jakobs, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün'ü yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Eren Elmalı ve Sara'yı oynattı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen milli maçtaki sakatlığının ardından ilk kez kadroda yer aldı.

JOAO PEREİRA İLK 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Süper Lig'de en son RAMS Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang ve Ogundu 11'i ile çıktı.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Güven Yalçın, Duarte, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, Viana yer aldı.

Pereira, ligin 6. haftasında RAMS Başakşehir maçının ilk 11'de yer verdiği Viana, Hagi, Enes Keskin ve Duarte'nin yerine Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir ve Hwang'ı tercih etti.

GALATASARAY'DAN REKOR

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 23. dakikada Mauro Icardi ile 1-0 öne geçtiği golle birlikte önemli bir başarı yakaladı.

Sarı-kırmızılılar, bu golle birlikte çıktığı son 32 deplasman maçında da gol atarak lig tarihinin en uzun serisini yakaladı.

TORREİRA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

Galatasaray'da Lucas Torreira, ilk yarının son anlarında bir sakatlık yaşadı. Torreira, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda sahaya çıkmadı.

Sarı-kırmızılılarda Torreira yerine Mario Lemina oyuna girdi.

VİCTOR OSİMHEN DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara döndü. Golcü futbolcu 85. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada orta sahadan topu alan Maestro ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Singo'nun pasında kale önünde Icardi'nin topukla vuruşunda top kaleci Ertuğrul'un sağından ağlara gitti.

27. dakikada Maestro'nun pasına ceza sahası içinde Ogundu'nun şutunda kaleci Uğurcan topu güçlükle çeldi.

33. dakikada Sane'nin pasına ceza sahası içinde topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

59. dakikada ceza sahası dışından İbrahim Kaya'nın şutunu Uğurcan Çakır çeldi. Dönen topu önünde bulan Yusuf Özdemir'in vuruşunda Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

65. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Sane'nin penaltı noktasından şutunda defans topu uzaklaştırdı.

69. dakikada Barış Alper'in ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta çıktı.

74. dakikada Mounie'nin ceza sahasına girerek çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maestro'nun şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ruan'ın şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+4. dakikada sol kanattan Yusuf Özdemir'in ortasında arka direkte bomboş durumda Mounie'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Ruan dk. 70) Makouta (Janvier dk. 80) Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Hagi dk. 70) Hwang (Mounie dk. 58) Ogundu

Yedekler: Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Güven Yalçın, Fatih Aksoy, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Jakobs dk. 63) Eren Elmalı, Torreira (Lemina dk. 46) Sara (İlkay Gündoğan dk. 63) Sallai, Sane (Metehan Baltacı dk. 77) Barış Alper Yılmaz (Osimhen dk. 84), Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Icardi (dk. 23) Galatasaray

Sarı kartlar: Makouta, Aliti (Alanyaspor), Sanchez (Galatasaray)