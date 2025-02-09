Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, GAIN Park'taki mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sebastian Szymanski ve 42. dakikada Anderson Talisca attı.

Sarı-lacivertlilerde ilk golü atan Szymanski, Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000. golünü atan oyuncu oldu. Fenerbahçe, lig tarihinde 4000 gole ulaşan ilk takım oldu.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde arka arkaya altıncı galibiyetini aldı ve 54 puana yükseldi. Süper Lig'de iki maç sonra kaybeden Alanyaspor, 28 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Erzurumspor FK maçının ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti.

Gain Park Stadı'ndaki karşılaşmada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesinde ilk 11'de görev alan Ertuğrul Çetin, Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun yer almadı. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Kostic, Szymanski, Dzeko, Fred ve Tadic, karşılaşmaya başladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Levent Mercan, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Kostic, Talisca, Tadic ve Dzeko 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterse, İsmail Yğksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Osayi Samuel, Cenk Tosun, Amrabat ve Saint Maximin yedek kulübesinde forma bekledi.

Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroya alınmadı.

ALANYA TEMSİLCİSİ DE 7 YENİ İSİMLE BAŞLADI

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçındaki ilk 11'den 7 ismi değiştirdi.

Kupa maçında yer alan Nejdet Nezir Bilin, Bera Çeken, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Arda Usluoğlu'nun yerine Lima, Efecan Karaca, Hwang, Richard, Balkovec, Yusuf Özdemir ve Hadergjonaj Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Corendon Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir ve Hwang'tan oluştu.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde Mert Furkan Bayram, Umut Toy, Enes Keskin, Cordova, Hüseyin Şen, Makouta, Nejdet Nezir Bilin, Vilhena, Arda Usluoğlu, Janvier yer aldı.

Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, son lig maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

TALİSCA SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, Alanyaspor deplasmanında ligdeki ilk golünü attı.

Kupadaki Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Talisca, Alanyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'deki ilk lig golünü attı.

Öte yandan Talisca, Alanya'da gole sevindiği esnada tribünlerden Brezilyalı yıldıza yabancı madde atıldı ve yıldız futbolcu kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakika sağ kanattan gelişen atakta Tadic, ceza yayına ilerleyerek ara pasıyla Talisca'yı topla buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciden seken topu Oğuz Aydın yerden pasını çıkarırkan Szymanski meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

25. dakika serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de topu başına geçen Talisca, sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan açtığı ortaya ceza sahası içerisinde topa yükselen Richard'ın kafa vuruşunda top kaleci İrfan'ın ellerinde kaldı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kostic meşin yuvarlağı ceza sahası içerindeki Talisca ile buluşturdu. Talisca'nın kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

45+5. dakikada sağ kanattan Hwang'ın ceza sahası içerisine ortasına Yusuf Özdemir kayarak müdahalesi sonuç vermedi.

67. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Richard'ın şutu defanstan döndü. Dönen topa Hadergjonaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada sol kanattan Yusuf Özdemir'in ortasında ceza sahası içinde Cordova'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından auta gitti.

82. dakikada ceza sahası dışından Augusto'nun sert şutunda top kaleci İrfan'da kaldı.

90+6. dakikada ceza sahası içerinde topla buluşan Osayi'nin pasında Fred'in şutu kaleci Yusuf'ta kaldı.

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Cordova dk. 46), Richard, Fatih Aksoy (Makouta dk. 46), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hwang (Janvier dk. 63)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Umut Toy, Enes Keskin, Hüseyin Şen,Nejdet Nezir Bilin, Vilhena, Arda Usluoğlu

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü (Amrabat dk. 12), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Bright Osayi-Samuel dk. 69), Fred, Szymanski (İrfan Can Kahveci dk. 90), Kostic, Talisca (İsmail Yüksek dk. 70) (Mert Hakan Yandaş dk. 90), Tadic, Dzeko

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Szymanski (dk. 22), Talisca (dk. 42) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Aliti, Yusuf Özdemir, Cordova, Richard (Alanyaspor), Skriniar, Amrabat, Tadic, Szymanski (Fenerbahçe)