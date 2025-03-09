Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 51. dakikada Aliti (k.k) ve 62. dakikada Osimhen kaydetti. Ev sahibi takımın golünü ise 23. dakikada Vilhena attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 68 puana yükselirken, Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda bir değişiklik yaptı.

Gain Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Sallai yer almadı. Sallai'nin yerine Morata ilk 11'de oynadı.

Galatasaray, Alanyaspor karşısına Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Morata, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç, Sallai, Kerim Demirbay, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Jelert ve Cuesta, yedek kulübesinde forma bekledi.

Galatasaray'da tedavileri devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, kadroda yer almadı.

ALANYASPOR'DA 2 FARKLI İSİM

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptıkları maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de yer alan Janvier ve Hwang'ın yerine Galatasaray karşısında Lima ve Hadergjonaj görev aldı.

Corendon Alanyaspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova ve Sporar'dan oluştu.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Yusuf Karagöz, Furkan Bayram, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Balkovec, Janvier, Arda Usluoğlu, Hwang, Batuhan Yavuz ve Enes Keskin yer aldı.

GÜNAY GÜVENÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı.

Önce Galatasaray'dan bir profesyonel çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti. Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi ve kırmızı kart gördü.

Yaklaşık 30 saniye süren konuşmanın ardından taraflar soyunma odasına gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen topu indirdi. Pozisyonun devamında Frankowski'nin sert vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı çıkardı.

10. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cordova'nın kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.

23. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan ortasında top arka direkte Hadergjonaj'da kaldı. Hadergjonaj'in pasında ceza sahası içinde Vilhena'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Frankowski'nin kısa kalan pasını iyi değerlendiren Yusuf'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından sert vuruşunda kaleci Ertuğrul'un uzaklaştırmak istediği top Aliti'ye çarptı ve ağlara gitti. 1-1

62. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

76. dakikada orta sahada topla buluşan Sara, pasını Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul topu dışarı çeldi.

85. dakika orta sahada topla buluşan Yunus Akgün ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in, kaleci Ertuğrul'u çalımladıktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Hakemler: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy (Janvier dk. 84), Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova (Hwang dk. 70), Sporar (Arda Usluoğlu dk. 84)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayram, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Balkovec, Batuhan Yavuz, Enes Keskin

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Roland Sallai dk. 70), Mario Lemina (Yunus Akgün dk. 46), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Kerem Demirbay dk. 90), Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata (Kaan Ayhan dk. 79), Victor Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 90)

(Ahmet Kutucu dk. 90)

Yedekler: Günay Güvenç, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Carlos Cuesta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Vilhena (dk. 23) (Alanyaspor), Aliti (dk. 51 k.k.), Victor Osimhen (dk. 62) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Günay Güvenç (Devre arası) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Aliti, Lima (Alanyaspor), Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Eren Elmalı, Fernando Muslera, Alvaro Morata, Roland Sallai, Ahmed Kutucu (Galatasaray)