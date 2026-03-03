Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son maçında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6'da penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 29'da Renato Nhaga kaydetti. Barış Alper Yılmaz, Nhaga'nın golünde de asisti kaydeden isim oldu. Ev sahibi takımın tek golü ise 78'de Mounie'den geldi.

Bu sonucun ardından 4'te 4 yapan Galatasaray grubu lider tamamladı. Alanyaspor ise 7 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı.

NHAGA'DAN İLK GOL

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç orta saha Renato Nhaga ilk kez 11'de forma giyme heyecanı yaşadı. Nhaga sarı kırmızılı formayla ilk gollerini yine bu maçta kaydetti.

Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla, Sane, Ahmet Kutucu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Arda Yılmaz, Sara, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Lang ve Singo görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İstanbul'da Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, kupa maçında ilk 11'de Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla ve Ahmet Kutucu'ya görev verdi.

Son lig maçında ilk 11'de oynayan Uğurcan Çakır, Sanchez ve Osimhen'i kadroya almayan Okan Buruk, Singo, Torreira, Sara ve Lang'ı ise yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Lemina, Sallai, Yunus Akgün ve Icardi de maçın kadrosunda yer almadı.

JOAO PEREİRA İLK 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise Süper Lig'de en son oynadıkları Galatasaray maçının ilk 11 kadrosunda 7 değişikliğe gitti.

Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viana, Enes Keskin, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Hagi, İbrahim Kaya ve Güven Yalçın 11'i ile çıktı.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Mahmut Can Kara, Ümit Akdağ, Batuhan Yavuz, Lima, İzzet Çelik, Mounie, Meschack, Hwang, Buluthan Bulut ve Hadergjonaj yer aldı.

Portekizli hoca, son lig maçında ilk 11'de görev verdiği Hadergjonaj, Lima, Ümit Akdağ, Ruan, Hwang, Meschack ve Mounie'nin yerine Fatih Aksoy, Viana, Enes Keskin, Efecan Karaca, Hagi, İbrahim Kaya ve Güven Yalçın'a kupadaki maçta görev verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz, Fatih Aksoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

6. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

11. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Ahmet'in ceza sahası içine gönderdiği topa Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

29. dakikada Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde topu Nhaga'ya aktardı. Nhaga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

41. dakikada merkezden gelişen atakta Hagi'nin gönderdiği top Güven Yalçın'da kaldı. Güven'in çektiği şut yandan auta çıktı.

43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde topu Asprilla'ya bıraktı. Asprilla'nın şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.