Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Hadergjonaj ile 27. dakikada Makouta atarken, sarı-lacivertliler Talisca'nın 9 ve 78. dakikalardaki golleri ile 52. dakikada Musaba'nın sayısıyla karşılık verdi.

Sarı lacivertliler, bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 22 Ocak Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayacak. Bu maçın ardından 25 Ocak Pazar günü evinde Göztepe ile karşılaşacak. Alanyaspor ise önümüzdeki hafta Rizespor'un konuğu olacak.

ALANYASPOR PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin 20. dakikasında ev sahibi ekip, Asensio'nun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulunurken hakem Mehmet Türkmen oyunu sürdürdü.

TEDESCO HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Corendon Alanyaspor maçı hakemi Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi.

Talisca'nın Maestro ile mücadelesi sonrası yerde kalmasının ardından Tedesco tepki gösterdi. Bu tepki üzerine Mehmet Türkmen, Tedesco'ya sarı kart çıkardı. Sarı kartın üzerine Tedesco, üzerindeki ceketi fırlatıp yere attı.

TEDESCO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını bire indirme şansını elde eden Fenerbahçe, ikinci devreyi deplasmanda Corendon Alanyaspor müsabakasıyla açtı.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.

Konuk ekibin yedek kulübesinde Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Duran, Alvarez, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Nene, Oğuz Aydın görev bekledi.

Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa final maçında karşılaşan Fenerbahçe, bu maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Tedesco, Levent Mercan'ın yerine Semedo, Duran'ın yerine de Talisca'yı oynattı.

EV SAHİBİ TAKIMDA 5 DEĞİŞİKLİK

Turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü Joao Pereira, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasına göre bu maça 5 değişiklikle çıktı.

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe mücadelesine Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Ogundu ilk 11'i ile başladı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Victor, Batuhan Yavuz, Mounie, Güven Yalçın, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya yer aldı.

Pereira, 2-2 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük mücadelesinde kaleci Paulo Vicor, Güven Yalçın, Fatih Aksoy'u yedeğe çekerken, Janvier ve Hagi de sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmadı.

Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ertuğrul Taşkıran, Lima, Maestro, Hwang, Ogundu'yu sahaya sürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi: 1-1.

23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip alanda Kerem Aktürkoğlu, faul sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45+1. dakikada Akdeniz ekibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında topa Duarte gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada sarı-lacivertli ekip, beraberlik golünü buldu. Talisca'nın sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Musaba tamamladı: 2-2.

68. dakikada sol kanattan Duran'ın ceza sahasına ortasında Talisca'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.

71. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Makouta, topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortasında topu kontrol eden Duarte'nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta alanda topu kazanan Fred'in topla buluşturduğu Asensio, ara pasla meşin yuvarlağı Talisca'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stad: Alanya Oba

Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 87 Mounie), Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca (Dk. 77 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 87 Meschack), Ogundu (Dk. 77 Güven Yalçın)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, (Dk. 46 Yiğit Efe Demir) Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi (Dk. 90 Alvarez), İsmail Yüksek (Dk. 62 Fred), Musaba (Dk. 74 Nene), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Duran), Talisca

Goller: Dk. 3 Hadergjonaj, Dk. 27 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 9 ve 78 Talisca, Dk. 52 Musaba (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Efecan Karaca, Dk. 41 Makouta (Corendon Alanyaspor)