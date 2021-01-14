14 Ocak 2021 Perşembe 20:46 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 20:46

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor ile karşı karşıya gelen BB Erzurumspor, 8. dakikada Oltan ile öne geçerken, Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. ve 57. dakikada Babacar, 24. dakikada Caulker ve 77. dakikada Bakasetas kaydetti.

Alanyaspor'un kupadaki rakibi, 15 Ocak Cuma günü çekilecek kura çekimi sonrasında belli olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Donald, ceza sahası içinde Murat Uçar'ı topla buluşturdu. Murat Uçar'ın ön direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Oltan Karakullukçu ağlara gönderdi: 0-1

14. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Rakip ceza sahası yakınındaki paslaşmada Alanyasporlu futbolcu Siopis, kayarak Donald'tan topu kaptı. Daha sonra soldan içeriye girerek yaptığı ortada Babacar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Berkan Kutlu ceza alanı içinde rakip savunmadan sıyrılarak şutunu çekti. Top direkten geri döndü.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ köşeden Alanyaspor'un köşe atışında Bakasetas topu ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1

45. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan, rakip ceza sahasına yaklaşarak içeriye ortaladı. Mina'nın yükselerek vurduğu top, rakip oyunculara çarparak dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN