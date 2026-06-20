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Spor

MAÇ SONUCU: Almanya: 2 - Fildişi Sahili: 1

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Almanya, 6 puanla son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 21:51 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Almanya: 2 - Fildişi Sahili: 1
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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Toronto kendindeki BMO Field'da oynanan mücadelede gol perdesini Fildişi Sahili açtı. Kessie, 30. dakikada önünde kalan topu filelere yolladı.

İlk yarı Afrika temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Almanya'nın bu gole cevabı 68. dakikada Deniz Undav ile geldi.

Sakatlanan Singo, 82. dakikada yerini Doue'ye bıraktı.

Oyuna sonradan giren Deniz Undav, 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.

Mücadelenin kalan anlarında gol sesi çıkmadı, Almanya sahadan 2-1 galip ayrıldı. Panzerler grupta puanını 6'ya yükselterek bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Afrika ekibi ise 3 puanda kaldı.

Nagelsmann'ın ekibi gruptaki son maçında 25 Haziran Perşembe günü saat 23.00'te Ekvador ile karşılaşacak. Emerse Fae'nin ekibi ise aynı gün, aynı saatte Curaçao'nun rakibi olacak.

  • 2026 Dünya Kupası
  • almanya
  • fildişi sahili

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