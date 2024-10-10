THY EuroLeague ikinci haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, sahadan 83-78 galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, maç içerisinde 15 sayı geriye düşerken, özellikle son bölümde farkı azalttığı ve eşitliği de yakaladı ancak Anadolu Efes'in bu performansı Fenerbahçe karşısında geri dönüşe yetmedi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle EuroLeague'de yeni sezonda ikide iki yaptı.

GERGİNLİK VE İHRAÇ!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki maçın üçüncü çeyreğinde Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonrası iki oyuncu da ihraç edildi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez, Damir Javor, Ioannis Foufis

A. Efes: Larkin 9, Beaubois 11, Nwora 5, Bryant 15, Smits, Thompson 5, Johnson 5, Poirier 3, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani 2, Oturu 21, Willis 2

Başantrenör: Tomislav Mijatovac

Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Melli 2, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 11, Tarık Biberovic 7, Hall, Pierre, Guduric 8, Zagars 11, Colson 16, Marjanovic, Birch 10

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 27-21 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 46-37 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 60-51 (Fenerbahçe Beko lehine)