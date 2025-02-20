Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

Lotto Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada Youssef En-Nesyri ve 63. dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti.

Anderlecht'in gollerini ise 19 ve 55. dakikalarda Luis Vasquez kaydetti.

Maçın 7. dakikasında tribünlerde yaşanan gerginlik sebebiyle oyun 20 dakikalığına durdu.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe toplamda 5-2'lik skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Olympiakos veya Rangers olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmada Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı UEFA listesinde bulunmamaları nedeniyle oynatamazken Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür ve Anderson Talisca'yı, yedek soyundurdu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de değerlendirdi.

Dünyaca ünlü teknik direktör, Anderlecht karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken üçlü savunmasını Milan Skriniar, Sofyan Amrabat ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kenarlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic görev verirken orta alanda Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski tecrih etti. Dusan Tadic, serbest oyuncu pozisyonunda, gol yollarında ise Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Yiğit Ekiz, Şükür Toğrak ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.

MOURİNHO ROTASYON YAPMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht karşısında rotasyona gitmedi.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta alınan 3-0'lık skora rağmen elindeki oyunculardan daha fazla forma şansı bulanları sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Anderlecht müsabakasından 4 gün sonra Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ile gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic de önemli maçta forma giyemedi.

MERT MÜLDÜR, SAKATLIĞINA RAĞMEN KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, sakatlığına rağmen Anderlecht müsabakasına yedekler arasında başladı.

25 yaşındaki oyuncunun, bacak arka adalesinde ağrı olduğu öğrenildi. Milli futbolcu 67. dakikada oyuna dahil oldu.

YEDEKLERDE ALTYAPIDAN 3 İSİM

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında altyapıdan 3 ismi kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertlilerde 18 yaşındaki oyunculardan kaleci Engin Can Biterge, kanat Yiğit Ekiz ve orta saha Şükür Toğrak forma şansı bekledi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Anderlecht deplasmanında yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden maça gelen taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ!

Hakemler maçın 8. dakikasında tribünde çıkan olaylar nedeniyle futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti. Yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından hakemler ve futbolcular oyun alanına geri döndü. Karşılaşma devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası sol çaprazda topu kapan Dzeko'nun pasında En-Nesyri meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

6. dakikada tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı mücadele dururken oyuncular soyunma odasına girdi.

19. dakikada Skriniar'ın geri pasında kaleci İrfan Can'ın hatasında Vazquez topu filelere yolladı. 1-1

29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Hazard'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

51. dakikada Ali Maamar, Huerta ile yaptığı paslaşmanın ardından ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Thorgan Hazard, Huerta'ya asını atıp ceza sahasına koşu yaptı. Hazard'ın son çizgiden içeriye çevirdiği topa Luis Vazquez'in gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

63. dakikada sol taraftan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda arka açılan topu Milan Skriniar kafayla indirdi. Yusuf Akçiçek, kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

80. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Dendoncker, direkt kaleye vurdu. Yerden giden topu İrfan Can soluna yatarak kornere çeldi.

90+3. dakikada topu kontrol eden Cenk Tosun, sol kanattan atağa çıkan Kostic'e pasını aktardı. Ceza sahasına girerek dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Coosemans topu oyun alanına çeldi.

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Lucas Hey (Vertonghen dk. 66), Ndiaye (Augustinsson dk. 82), Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta (David Angulo Ramirez dk. 66), Thorgan Hazard (Goto dk. 78), Vazquez (Nathan De Cat dk. 82)

Yedekler: Kikkenborg, Vanhoutte, Simic, Ashimeru, Mats Rits, Thomas Foket, Marco Kana

Teknik Direktör: David Hubert

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 67), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 84), Dusan Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 78), Edin Dzeko (Cenk Tosun dk. 84), Youssef En-Nesyri (Anderson Talisca dk. 67)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Emir Ekiz, Şükür Toğrak

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Vazquez (dk. 19), Luis Vasquez (dk. 55) (Anderlecht), En-Nesyri (dk. 4), Yusuf Akçiçek (dk. 63) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Leoni (Anderlecht), En-Nesyri, Fred, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe)