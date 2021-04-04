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Spor

Maç sonucu: Ankaragücü 1-0 Antalyaspor

Süper Lig'in 32'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Başkent ekibi Borven'in golüyle maçı 1-0 kazanarak altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

04 Nisan 2021 Pazar 18:41 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 18:41
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Süper Lig'in 32'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan başkent ekibi Borven'in 82'nci dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

8'inci dakikada Lobzhanidze'nin kullandığı serbest vuruşta Borven penaltı noktasının üzerinde kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

15'inci dakika Amilton'un sert şutunda top savunmadan sekti, seken topa Sam yakın mesafeden vurdu, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

31'inci dakikada sağ çaprazdan Alper Potuk, kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top yan ağlarda kaldı.

38'inci dakikada pas yaparak ceza yayına gelen Antalyaspor'da Fredy soL kanattan içeri çıkardı. Amilton'un şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada Amilton, sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içerisinde Sam'e pasını verdi. Kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Sam'in vuruşunda top Korcan'ı geçti. Çizgi önünde Pazdan'ı sıyırıp dışarı gitti.

69'uncu dakikada Endri'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin parmaklarının ucuyla topun ağlara gitmesini engelledi.

82'nci dakikada Pinto'nun sol kanattan ortasında kale alanında topla buluşan Borven düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma 1-0 Ankaragücü'nün üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan - Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici (Dk.90+1 Voca), Geraldo (Dk.46 Paintsil), Alper Potuk, Lobzhanidze (Dk.62 Aliou Badji), Borven

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin, Veysel (Dk.72 Kudryashov), Naldo, Eren, Nuri, Hakan (Dk.32 Doğukan), Sam (Dk.81 Serdar Gürler), Fredy (Dk.81 Ufuk Akyol), Amilton, Podolski

GOL: Dk.82 Borven (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Pazdan, Endri Çekici (Ankaragücü) - Hakan Özmert, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

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