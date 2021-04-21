21 Nisan 2021 Çarşamba 18:10 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 18:10

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Maç 1-1 sona erdi.

7. dakikada Yukatel Denizlispor, Rodallega'nın frikik golüyle öne geçti. Kaleyi sol çaprazdan gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşun başına geçen Rodallega, topu sağ üst direkle yan direğin birleştiği noktadan ağlara yolladı: 0-1.

17. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında arka direkte Endri Çekiçi'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

18. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Abdulkadir Sünger üzerine gelen topun iki hamlede hakimi oldu.

35. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Alper Potuk'un sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Kitsiou altıpasın önünde düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Paintsil'in şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulkadir Sünger, topu yumruklarıyla kornere gönderdi.

63. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonucu kaleci Abdulkadir Sünger, topu elinden kaçırdı. Kalecinin hatası sonucu topu önünde bulan Alper Potuk'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

77. dakikada Orkan Çınar'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Lobjanidze, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruşta top kaleci Abdulkadir Sünger'in üzerine gitti ve sarı-lacivertliler mutlak bir golden oldu.

84. dakikada Şahverdi Çetin'in ceza yayının önünden çektiği sert şutta kaleci Abdulkadir Sünger, topu sağ üst köşeye uzanarak kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle bitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Dk. 90+2 Embiya Ayyıldız), İbrahim Akdağ, Endri Çekici (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Geraldo (DK. 64 Orkan Çınar), Alper Potuk, Emre Güral (Dk. 64 Lobjanidze), Paintsil

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç (Dk. 88 Ayman Ben Muhammed), Diskerud (Dk. 88 Özgür Çek), Murawski, Sagal (Dk. 90+1 Ali Yavuz Kol), Mesanovic (Dk. 79 Hasan Ayaroğlu), Tusha (Dk. 46 Kubilay Aktaş), Rodallega

Goller: Dk. 7 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 35 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 61 Fabiano, Dk. 81 Hasan Ayaroğlu, 90+3 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor), Dk. 87 Sarlija (MKE Ankaragücü)