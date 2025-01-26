Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlı takımın golünü 79. dakikada Rafa Silva kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 85. dakikada Erdal Rakip attı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçının kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.

Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Chamberlain, Semih Kılıçsoy, 11'i ile başladı.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Immobile, Joao Mario, Zaınutdınov, Muçi, Onana, ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ FARKLI İSİM

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sahalarında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 22 Ocak Perşembe günü yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirdi.

Norveçli teknik adam, Athletic Bilbao mücadelesine başlayan 11'de yer verdiği Muçi ve Immobile yerine Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Can Keleş kadroda yer almadı.

ANTALYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Göztepe ile yaptıkları son lig maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, mücadeleye Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo ve Samudio ile başladı.

Göztepe mücadelesine 11'de başlayan Emrecan Uzunhan, Thalisson, Safuri ve Gainc yerine Belözoğlu, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip ve Djenepo'ya görev verdi.

Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde, Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Safuri, Gaich, Emrecan Uzunhan, Townsend, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez ve Abdurrahim Dursun yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Semih'in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

38. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gedson Fernandes'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Mert'in kontrolünde auta gitti.