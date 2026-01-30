Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşılaştı. Ev sahibi ekip, 43. dakikada Van de Streek ile öne geçerken, bordo-mavililer, 53. dakikada Onuachu'nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, önümüzdeki hafta Samsunspor'un konuğu olacak. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

PENALTI KAÇTI

81. dakikada Trabzonspor'un, Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıyı kullanan Paul Onuachu, Antalyaspor kalecisi Julian Cuesta'yı geçemedi.

Onuachu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

ONUACHU'DAN 13. GOL

Paul Onuachu, Süper Lig'de 13. golünü Antalyaspor karşısında 53. dakikada penaltıdan attı.

ZUBKOV SAKATLANDI

Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov, kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Bordo-Mavililer'de 69. dakikada yeni transfer Umut Nayir, Zubkov'un yerine oyuna girdi.

UMUT NAYİR İLK KEZ FORMA GİYDİ

Karşılaşmanın 69. dakikasında Zubkov yerine oyuna dahil olan yeni transfer Umut Nayir, Trabzonspor formasıyla ilk kez Antalyaspor karşısında sahaya çıktı.

SAMİ UĞURLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 54. Dakikada hakeme yaptığı şiddetli itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

20. dakikada köşe vuruşunu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenerek ön direkte topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

22. dakikada Zubkov'un pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin yerden vuruşunda kaleci Julian topu kontrol etti.

29. dakikada köşe vuruşunu kullanan Zubkov'un ortasında kale önünde topla buluşan Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Oulai'nin kendi ceza sahasının önünde dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle top Van de Streek'de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

53. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına hareketlenen Onuachu'nun Hüseyin Türkmen'in müdahalesi ile yerde kalması üzerine hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Julian'ın ayaklarına çarpmasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

61. dakikada köşe vuruşunu kullanan Muçi'nin ortasında kale önünde Onuachu topla buluştu. Onuachu'nun uygun pozisyondan kafa vuruşunda topu kaleci Julian güçlükle kornere çeldi.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

77. dakikada sol kanattan ceza sahasına açılan ortada Antalyasporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Bu sırada Hakem Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakemin (VAR) kontrolü sonucu topun Antalyasporlu savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda kaleci Julian topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Samet Karakoç (Dk. 86 Giannetti), Safuri, Saric (Dk. 68 Ceesay), Ballet (Dk. 90+3 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 86 Boli)

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Oulai, Folcarelli, Zubkov (Dk. 69 Umut Nayir), Muçi (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Augusto (Dk. 82 Nwakaeme), Onuachu

Goller: Dk. 43 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 53 Onuachu (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Sami Uğurlu (Teknik direktör) (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Mustafa Eskihellaç, Dk. 72 Umut Nayir (Trabzonspor), Dk. 76 Ballet (Hesap.cm Antalyaspor)