Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Sane'nin 7, Sallai'nin 11 ve Osimhen'in 56 ve Icardi'nin 90+3'te attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Antalyaspor'un tek golü 69'da Van de Streek ile geldi.

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Bu sonuçla Antalyaspor 15 puanda kaldı. Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmadan bu yana galibiyet alamazken, son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray'da sarı kart gören Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

VİCTOR OSİMHEN LİGDE 6. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor karşılaşmasında attığı golle Trendyol Süper Lig'de 6. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 12'ye çıkardı.

SANE BOŞ GEÇMİYOR

Leroy Sane, takımını Antalyaspor deplasmanında takımını 1-0 öne taşıdı. Alman yıldız, karşılaşmanın 7. dakikasında Antalyaspor ağlarını havalandırdı.

Sane, geçen hafta da Samsunspor mücadelesini 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

Ligin 14. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde de gol atan Sane, yaklaşık iki yıl aradan sonra üst üste üç lig maçında gol sevinci yaşadı.

YUNUS AKGÜN 2 ASİSTLE DÖNDÜ

Yunus Akgün, Süper Lig'de 42 gün aradan sonra ilk 11'de başladığı maçta iki asist yaptı.

ANTALYASPOR'DA ERKEN DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 31. dakikada oyuna müdahale etti ve Hüseyin Türkmen yerine Dario Saric oyuna dahil oldu.

Hüseyin Türkmen, kenara geldiği sırada bu değişikliğe tepki gösterdi. Türkmen, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta içi deplasmanda Monaco ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan karşılaşmada sarı kırmızılı takım; Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'den oluşan ilk 11'le sahaya çıktı.

Galatasaray'da yedek kulübesinde ise Sara, Icardi, Batuhan Şen, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Arda Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynadıkları maça göre ilk 11'de biri zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç'e, Sara'nın yerine de Yunus Akgün'e görev verdi.

YUNUS AKGÜN 7 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Antalyaspor müsabakasında 11'de yer aldı. Rahatsızlığından dolayı 8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan Akgün, 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü. Son olarak Trabzonspor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor mücadelesiyle 7 maç sonra 11'de görev aldı.

Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Macar futbolcu Roland Sallai da bu maçla birlikte sahadaki yerini aldı.

ANTALYASPOR'DA BİR DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor ise sahaya Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm ve Boli ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Antalyaspor'un yedek kulübesinde ise Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Van de Streek, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Saric, Kağan Arıcan ve Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.

Antalyaspor'da Erol Bulut, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasına göre bir değişikliğe giderek Bahadır Öztürk'ün yerine Giannetti'ye görev verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk atağı 2. dakikada Galatasaray'dan geldi. Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'in göğsünden seken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus Akgün'ün kontrolü sırasında uzaklaşan topu kaleci Abdullah Yiğiter kontrol altına almayı başardı.

5. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle kornere çıktı.

7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2

15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında, Yunus Akgün'ün kendi yarı sahasından attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Osimhen, kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3

59. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ballet'in yerden vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etmeyi başardı.

69. dakikada Antalyaspor farkı ikiye düştü. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında ön direkte topla buluşan Saric'in kafasıyla aşırttığı meşin yuvarlak Osimhen'den sekti. Arka direkte boş durumda topla buluşan Van de Streek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

77. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Sara'nın ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Galatasaray karşılaşmada tekrar 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 1-4

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dk. 31 Saric), Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm (Dk. 46 Van de Streek), Boli

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 67 Arda Ünyay), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 74 Kazımcan Karataş), İlkay Gündoğan, Torreira (Dk. 67 Sara), Sane, Yunus Akgün (Dk. 67 Icardi), Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Osimhen

Goller: Dk. 7 Sane, Dk. 11 Sallai, Dk. 56 Osimhen, 90+3 Icardi (Galatasaray) Dk. 69 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor) Dk. 85 Osimhen, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş (Galatasaray)