Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin gollerini 63'de Cherif, 69'da Veysel Sarı (K.K) kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri 43'de Soner Dikmen, 49'da Van de Streek'ten geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Antalyaspor ise puanını 24'e yükseltti.

SEMEDO'DAN KÖTÜ HABER

Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber geldi.

Semedo, Mane ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşadı. Portekizli futbolcu, kendini yere bıraktı ve maçın 20. dakikasında yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 54. dakikasında Mert Müldür, rakip ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular, hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazında bulundu.

Hakem Alper Akarsu, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'dan gelen onayın ardından oyunun sürmesini istedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu karara tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile son oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmada, Nottingham Forest müsabakasına ilk 11'de başlayan kaleci Tarık Çetin, Mert Müldür, Archie Brown, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene'nin yerine kaleci Ederson Moraes, Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Marco Asensio görev yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısına Ederson Moraes, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Sidiki Cherif ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Archie Brown, Fred, Mert Müldür, Anthony Musaba, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın, yedek soyundu.

Antalyaspor'da ise teknik direktör Sami Uğurlu, ligde son oynadıkları Zecorner Kayserispor maçının kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.

Uğurlu, Dario Saric'in yerine Samuel Ballet'i ilk 11'de görevlendirdi.

Antalyaspor'un Fenerbahçe müsabakasındaki ilk 11'ini Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jesper Ceesay, Doğukan Sinik, Nikola Storm, Sander Van de Streek ve Samuel Ballet oluşturdu.

Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Georgiy Dzhikiya, Boli, Dario Saric ve Kerem Kayaarası yer aldı.

Öte yandan her iki takımın oyuncuları, seremoni öncesi sahaya Vergi Haftası ve Yeşilay Haftası pankartlarıyla çıktı.

Kırmızı-beyazlı taraftarların tribünlerde sergilediği koreografi de ilgi çekti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

12. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topu sol çaprazda göğsüyle yumuşatan Paal'ın şutunda, Yiğit Efe Demir kale çizgisi önünde kafayla topu kornere çeldi.

33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.

43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Soner Dikmen, topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz temsilcisi 1-0 önde bitirdi.