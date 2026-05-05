UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında İngiltere ekibi Arsenal, sahasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i 45. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. İngiliz ekibi, 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale yükselmeyi başardı. Arsenal, Bayern Münih - Paris Saint-Germain eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşandı. Yarı final turunun ikinci maçında İngiliz ekibi Arsenal, sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından bu mücadeleyi 1-0 kazanan İngiliz ekibi, toplamda 2-1'lik skorla final biletini aldı.

Arsenal, ilk yarının 44. dakikasında Bukayo Saka'nın attığı golle maçta gol perdesini açtı. İkinci yarıda ise karşılıklı atakların sonucunda gol sesi çıkmadı ve İngiliz ekibi maçı 1-0 kazandı. Toplamda 2-1'lik skorla turu kazanan Arsenal finale yükseldi.

20 YIL SONRA BİR KEZ DAHA FİNALDE

Arsenal, 17 Mayıs 2006'da Barcelona'ya 2-1 mağlup olduğu günden bu yana ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi.