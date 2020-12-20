20 Aralık 2020 Pazar 23:44 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 23:44

Atalanta'ya galibiyeti getiren goller, 59. dakikada Zapata, 70. dakikada Gosens, 72. dakikada Muriel ve 85. dakikada Ilicic'ten geldi. Atalanta'da maça yedek kulübesinde başlayan Ilicic, devre arasında oyuna girdikten sonra attığı gol ve yaptığı 2 asistle maçı çeviren isim oldu.

Roma'nın tek sayısını 3. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan alarak toparlanana Atalanta puanını 21 yaparken, 3 maç sonra yneilen Roma 24 puanda kaldı.

Serie A'nın 14. haftasında Roma evinde Cagliari'yi konuk edecekken, Atalanta ise Bologna deplasmanına konuk olacak.