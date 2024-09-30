İspanya La Liga'nın 8. haftasında Madrid derbiside Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Metropolitano'daki maç 1-1 sona erdi.

Real Madrid'in golünü 64. dakikada Eder Militao attı. Atletico Madrid'e eşitliği getiren golü 90+5'te Angel Correa kaydetti.

Atletico Madrid'de Marcos Llorent, 90+9'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

OLAYLAR DAMGA VURDU

Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki derbiye yaşanan tribün olayları damga vurdu.

Atletico Madrid taraftarları, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'e madde attı.

69. dakikada yaşanan bu olayın ardından stadyumda ikinci kez anons yapıldı ve hakem Mateo Busquets Ferrer, iki takımın teknik direktörleri Diego Simeone ve Carlo Ancelotti ile konuştu. Oyunu durduran hakem Ferrer, oyuncuları soyunma odasına çağırdı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, taraftarları yatıştırmak için tribünlere gitti.

Atletico Madrid - Real Madrid derbisi yaklaşık 20 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı. Maç yeniden başlamadan önce yapılan anonsta bir kez daha yabancı madde atılması durumunda maçın ileri bir tarihe erteleneceği belirtildi.

FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Bu sonucun ardından Real Madrid, lider Barcelona'nın kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi. Real Madrid 18, Atletico Madrid 16 puana yükseldi.

Real Madrid, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına konuk olacak. Real Madrid, daha sonra ligde gelecek hafta sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Atletico Madrid ise Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya konuk olmasının ardından ligde gelecek hafta Real Sociedad deplasmanına gidecek.