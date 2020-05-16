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Spor

Maç sonucu: Augsburg 1 - 2 Wolfsburg

Bundesliga, uzun bir aranın ardından 26. hafta maçları ile devam etti. Augsburg ile Wolfsburg'u karşı karşıya getiren maçta konuk ekip Wolfsburg 3 puanı son dakika aldı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:56 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:56
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Almanya Bundesliga, 26. hafta maçları ile beraber yeniden başladı. Alt sıralardan kurtulma savaşı veren Augsburg ile Avrupa kupaları için yarışan Wolfsburg'u karşı karşıya getiren mücadele, konuk ekibin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Wolfsburg, WWK Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısını Renato Steffen'in 43. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 önde kapattı.

GOL VAR'DAN DÖNDÜ!

Ev sahibi ekip Augsburg'un golü ise 54. dakikada Tino Jedvaj'ın ayağından geldi. Ayrıca Augsburg'un mücadelenin 67. dakikasında Felix Uduokhai'nin ayağından bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile VAR'dan döndü.

Maçta son sözü 90+1. dakikada Daniel Ginczek söyledi ve takımına 3 puanı getirdi.

Ev sahibi Augsburg, bu sonuçla beraber 28 puanla 14. sırada kaldı. Konuk ekip Wolfburg ise, 39 puanla 6. sırada yer aldı.

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