2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Avustralya ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place'te oynanan mücadeleyi 2-0 kaybettik.

Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestor Irakunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe attı.

Millilerimiz, beraberlik için maç boyu bastırdı. Oyunu tamamen domine eden takımımız, kalabalık savunma yapan Avustralya'yı bir türlü aşamadı. Avustralya ise kontraataklardan bulduğu 2 golle 3 puanı aldı.

Takımımızın Abdülkerim Bardakcı ile 30. dakikadaki şutu ise direkten döndü.

Bu sonucun ardından Milli Takımımız, Dünya Kupası'na puansız başladı. Avustralya ise ilk maçında puanını 3 yaptı.

A Milli Takımımız, ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da karşılaşacak. Avustralya ise 19 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de ABD ile mücadele edecek.

MONTELLA'NIN 11'İ

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya karşısına çıktı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanan D Grubu ilk maçında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

KENAN YILDIZ, İKİNCİ YARI OYUNA GİRDİ

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Kenan Yıldız, yedekler arasında yer aldı. Kenan, 46. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde, Kenan'ın yanı sıra Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Samet Akaydin, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Deniz Gül, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Oğuz Aydın ve Can Uzun görev bekledi.

TRİBÜNLERDE YİNE ÇOĞUNLUĞU ALDIK

Vancouver'daki 52 bin 500 kişilik kapasiteye sahip BC Place Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

26. dakikada maçtaki ilk ciddi tehlike yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında Arda Güler gelişine sert vurdu ancak top kalecide kaldı. Bu pozisyonun dönüşünde ise Avustralya golü buldu.

27. dakikada, savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Irankunda, Merih Demiral'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top ağlara gitti: 1-0.

30. dakikada, Türkiye gole çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Abdülkerim Bardakcı'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

53. dakikada soldan kazanılan korner atışında O'Neill ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Metcalfe'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır uzanarak gole engel oldu.

57. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Yıldız oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Beach uzanarak gole engel oldu, dönen topa Kenan Yıldız istediği gibi vuramayınca savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.

72. dakikada A Milli Futbol Takımı bir kez daha etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasında sağdan ceza sahasına giren Zeki Çelik çaprazdan sert vurdu, kaleci Beach topu kornere gönderdi.

75. dakikada Avustralya ikinci golü buldu. Orta sahada topu kapan Metcalfe, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan filelere gitti: 2-0.

77. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Merih Demiral, topu kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla indirdi. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kaleci Beach'te kaldı.

86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta bu kez Hakan Çalhanoğlu topun başına geçti. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Beach yine gole izin vermedi.

Karşılaşma Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.