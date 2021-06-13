DHA 13 Haziran 2021 Pazar 21:04 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 21:04

EURO 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti.

18'inci dakikada Avusturya öne geçti. Sabitzer'in soldan ortasında arka direkte Lainer, gelişine yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getirdi. 28'inci dakikada Kuzey Makedonya eşitliği yakaladı. Avusturya savunmasının yaptığı hata sonrasında top kaleci Bachmann'a geldi. Bachmann'ın sektirdiği topu önünde bulan Pandev'in vuruşunda top ağlara gitti ve ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi. Avusturya 78'inci dakikada bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Alaba ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Gregoritsch, kaleci Dimitrievski'den önce topa ayak koyarak ağlara gönderdi. 89'uncu Arnautovic skoru belirledi. Laimer'in topuğuyla verdiği şık pasla savunma arkasına sarkan Arnautovic, kaleci Dimitrievski'den sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Mücadelede başka gol olmadı ve Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti.

MAKEDONYA'NIN ŞAMPİYONALARDAKİ İLK GOLÜ PANDEV'DEN

Öte yandan Kuzey Makedonya, ilk kez Avrupa Şampiyonası karşılaşmasına çıktı. Mücadelenin 28'inci dakikasında skora denge getiren Goran Pandev, ülkesinin şampiyonlardaki ilk golünü kaydederek tarihe geçti.