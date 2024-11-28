UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu. AFAS Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.

AZ Alkmaar, 2. dakikada Sven Mijnans ile öne geçti. Galatasaray, bu gole 43. dakikada Victor Osimhen ile cevap verdi.

AZ Alkmaar'da 72. dakikada oyuna dahil olan Kees Smit, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve AZ Alkmaar, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 11 puana yükseldi. AZ Alkmaar, puanını 7 yaptı.

Galatasaray, ligde hafta sonunda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçında 12 Aralık'ta Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar, hafta sonunda Hollanda Ligi'nde Heracles'i ağırlayacak. Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Sipay Bodrum FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, AFAS Stadı'nda yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Victor Osimhen kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK maçındaki ilk 11'e göre bu karşılaşmada 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Roland Sallai'den ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Kaan Ayhan ile Metehan Baltacı'ya da 11'de yer vermedi. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya çıkardı.

OKAN BURUK, YİNE 3-4-1-2 SİSTEMİNİ TERCİH ETTİ

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti.

"Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.

BURUK, İLERİ UÇTA OSİMHEN VE BATSHUAYİ İKİLİSİNİ KULLANDI

Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında gol yollarnıda Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıktı.

Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Sipay Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.

GALATASARAY TARAFTARI, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı.

Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Mayckel Lahdo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Seiya Maikuma'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Fernando Muslera'dan seken meşin yuvarlağı kale önünde Sven Mijnans ağlara gönderdi. 1-0

8. dakikada Ruben van Bommel'in ceza sahası içi sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fernando Muslera'dan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu alan Mayckel Lahdo'nun vuruşunda Muslera'nın yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

13. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

22. dakikada Gabriel Sara'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

24. dakikada Mayckel Lahdo'nun pasında defansın arkasına sarkan Ruben van Bommel'in Yunus Akgün'ü geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

41. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

43. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda Peer Koopmeiners çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

47. dakikada Dries Mertens'in ceza sahası içinin sağ tarafından ortasında kale önünde Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Jeroen Zoet meşin yuvarlağı çıkardı.

52. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakcı'nın aşırttığı topa arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

75. dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

90+2. dakikada Kees Smit'in orta sahada Elias Jelert'e yaptığı hareket sonrasında hakem Horatiu Fesnic, Smit'e sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Kees Smit kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Hakemler: Horatiu Fesnic, Valentin Avram, Alexandru Cerei

AZ Alkmaar: Jeroen Zoet, Seiya Maikuma, Alexandre Penetra, Peer Koopmeiners, David Moller Wolfe, Jordy Clasie (Dave Kwakman dk. 46), Sven Mijnans, Zico Buurmeester (Kees Smit dk. 72), Mayckel Lahdo (Denso Kasius dk. 72), Ruben van Bommel (Ernest Poku dk. 46), Troy Parrot (Mexx Meerdink dk. 81)

Yedekler: Hobie Verhulst, Wouter Goes, Bruno Martins Indi, Kristijan Belic, Jayden Addai, Mees De Wit, Daniel Deen

Teknik Direktör: Maarten Martens

Galatasaray: Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson (Metehan Baltacı dk.46), Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Berkan Kutlu dk. 87), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Hakim Ziyech dk. 87), Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 87), Dries Mertens, Victor Osimhen, Michy Batshuayi (Kerem Demirbay dk. 65)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Victor Osimhen (dk. 43) (Galatasaray), Sven Mijnans (dk. 2) (AZ Alkmaar)

Kırmızı kart: Kees Smit (dk. 90+2) (AZ Alkmaar)

Sarı kartlar: Ruben van Bommel, Troy Parrot (AZ Alkmaar), Dries Mertens, Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Yunus Akgün (Galatasaray)