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Spor

MAÇ SONUCU: Barcelona 1-2 Atletico Madrid

İspanya La Liga'nın 19. hafta karşılaşmasında Barcelona, Atletico Madrid'i konuk etti. Camp Nou Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+5'te Alexander Sörloth attı.

22 Aralık 2024 Pazar 01:11 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Barcelona 1-2 Atletico Madrid
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İspanya La Liga'nın 19. hafta karşılaşmasında Barcelona, Atletico Madrid'i konuk etti. Camp Nou Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30'da Rodrigo de Paul ile 90+5'te Alexander Sörloth kaydetti. Barcelona'nın tek golünü 30'da Pedri kaydetti.

ESKİ TRABZONSPOR OYUNCUSU MAÇI KAZANDIRDI

Eski Trabzonspor oyuncusu Alexander Sörloth, Barcelona'ya karşı 90+5'te gol atarak takımına 3 puan kazandırdı.

BARCELONA PENALTI BEKLEDİ

Barcelona'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Raphinha, arka direğe doğru ortasını yaptı. Savunmaya çarpan top kornere gitti. Ev sahibi ekip elle oynama nedeniyle penaltı bekledi.

ATLETİCO MADRİD'DE SAKATLIK

Atletico Madrid'de Jose Gimenez, mücadelenin 52. dakikasında sakatlanarak yerini Axel Witsel'e bıraktı.

BARCELONA YÜZDE YÜZ POZİSYONU KAÇIRDI

Barcelona'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Olmo, soldan ceza sahasına giren Torres'e ortasını yaptı. Torres'in kale sahasına doğru yerden ortaladığı topa Lewandowski oldukça müsait durumda sol ayağıyla vurmak istedi ancak topu ıskaladı. Ardından top kaleci Oblak'ta kaldı.

Barcelona 38 puanda kalırken, Atletico Madrid ise bir maç eksiği olmasına rağmen puanını 41'e çıkardı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki maçında Barcelona, Getafe deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, Osasuna'yı konuk edecek.

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