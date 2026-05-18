İspanya La Liga'nın 37. hafta maçında Barcelona, konuk ettiği Real Betis'i 3-1 mağlup etti.

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2026 Pazartesi 00:50 - Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Barcelona, sahasında Real Betis'i konuk etti. Ligde şampiyonluğunu daha önce ilan eden Barcelona, Camp Nou'daki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Barcelona, 28. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilyalı yıldız, 62. dakikada durumu 2-0'a getirdi.

Real Betis'te Isco, 69. dakikadaki penaltıyı gole çevirdi ve durumu 2-1'e getirdi.

Barcelona, 74. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde son hafta öncesi 94 puana yükseldi. Real Betis, 57 puanda kaldı.

Ligin gelecek ve son haftasında Barcelona, Valencia deplasmanına gidecek. Real Betis, sahasında Levante'yi ağırlayacak.

