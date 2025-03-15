Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy attı.

Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 59. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Başakşehir, Deniz Türüç'ün 64. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.

Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Trabzonspor, yaklaşık bir yıllık aranın ardından ligde deplasmanda ilk kez kazandı. Bordo-mavililer, son olarak geçen yılın mayıs ayında deplasmanda yine Başakşehir'i mağlup etmişti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde iki maç aradan sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Başakşehir, 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk maçına çıktı.

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir karşısında Trabzonspor'da teknik adam olarak ilk maç heyecanını yaşadı.

Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde bordo-mavili ekipte uzun yıllar forma giydikten sonra 2006'da Rusya ekibi Zenit'e transfer olmuştu. Futbolculuk hayatını sonlandırmasının ardından Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'u çalıştıran Tekke, yaklaşık 19 yıl sonra altyapısından yetiştiği Karadeniz temsilcisinde bu kez teknik adam olarak saha kenarında yer aldı.

FATİH TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavili takım, son oynadığı Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Oleksandr Zubkov ile Arif Boşluk'u yedeğe çekti. Okay Yokuşlu ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.

Tekke, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Karadeniz temsilcisi, sahaya Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza ilk 11'iyle çıktı.

ÇAĞDAŞ ATAN, 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Süper Lig'de son çıktıkları maçın başlangıç kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.

Atan, Kayserispor'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Olivier Kemen'i kadroya almadı, Lucas Lima ile Joao Figueiredo'yu ise yedeğe çekti.

Turuncu-lacivertlilerde Trabzonspor karşısında bu oyuncuların yerine Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir ve Umut Güneş ilk 11'de görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ taraftan ceza sahası içinde çizgiye inen Crespo'nun pasında ön direkte Piatek topla buluştu. Piatek'in pasında topu alan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

7. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Malheiro'nun ön direğe çevirdiği topa Banza'nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

11. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza yayı içinde Berat kafayla pasını ceza sahası içindeki Yusuf Sarı'ya aktardı. Yusuf'un sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

20. dakikada sol taraftan Yusuf Sarı'nın ortasında iyi yükselen Piatek'in altıpasın gerisinden kafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

47. dakikada Yusuf Sarı, Umut Güneş'ten aldığı pasla sağ taraftan topu arka direğe ortaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Deniz Türüç'ün bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak pozisyonun başlangıcında Umut Güneş'in ofsaytta olması sebebiyle gol iptal edildi.

56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Güneş, Mendy'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in yerden sağ tarafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

62. dakikada sol taraftan Visca, pasını ceza yayı içindeki Banza'ya aktardı. Banza'nın bekletmeden pasında topu alan Ozan Tufan ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

64. dakikada orta alanda taç çizgisinin yakınında yaşanan ikili mücadelede Deniz Türüç, Banza'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

87. dakikada Opoku'nun geri pasında topu kapan Zubkov, sağ taraftan topu ceza sahası içine çevirdi. Burada topla buluşan Cham'ın bekletmeden pasında Mendy, kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Alp

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Operi dk. 78), Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Figueiredo dk. 69), Crespo (Ömer Faruk Beyaz dk. 78), Umut Güneş (Brnic dk. 69), Deniz Türüç, Piatek (Keny dk. 78)

Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Hamza Güreler, Szysz, Djalo

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen (Serdar Saatçı dk. 60), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Jabol Folcarelli dk. 90), Lundstram, Visca (Arif Boşluk dk. 90), Ozan Tufan (Zubkov dk. 85), Sikan (Cham dk. 60), Banza

Yedekler: Taha Tepe, Draguş, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Banza (dk. 7), Ozan Tufan (dk. 62), Mendy (dk. 87) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Deniz Türüç (dk. 64) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Mendy, Banza (Trabzonspor)