Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 59. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Başakşehir'in golü 53. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.

Başakşehir'de Piatek gördüğü sarı kartın ardından Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 50'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı. Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Rizespor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya sarı-kırmızılılar; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, RAMS Başakşehir'le son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının başlangıç kadrosuna göre 8 oyuncuyu değiştirdi.

Teknik direktör Buruk, söz konusu mücadelede ilk 11'de tercih ettiği Günay, Metehan, Jelert, Efe, Berkan, Yusuf, Sallai ve Batshuayi'yi yedeğe çekti. Sarı-kırmızlı ekibin çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine RAMS Başakşehir karşısında Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'de görevlendirdi.

GABRİEL SARA SAKATLIĞI SEBEBİYLE KADRODA YOK

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sakatlığı sebebiyle RAMS Başakşehir maçının kadrosunda yer alamadı.

RAMS Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

KEREM DEMİRBAY LİGDE 10 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'da Kerem Demirbay, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gabriel Sara'nın yokluğunda ilk 11'de şans buldu.

Kerem, söz konusu 10 müsabakanın 6'sında oyuna sonradan dahil oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ, AHMET ÇALIK'I UNUTMADI

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Başakşehir deplasmanında 42'nci dakikada attığı golden sonra anlamlı bir mesaj gönderdi.

Barış Alper Yılmaz, golden sonra kenardaki takım arkadaşlarından Ahmet Çalık'ın formasını aldı ve formayı tribünlere gösterdi.

Galatasaray'ın da formasını giymiş olan Ahmet Çalık, 3 sene önce vefat etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada sol taraftan Barış Alper'in pasında Osimhen topun üstünden atladı ve sağ tarafta Yunus Akgün meşin yuvarlağı aldı. Yunus'un ceza sahası içine girip sağ çaprazdan şutunda top dışarıya çıktı.

38. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Kerem Demirbay'ın ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Mertens'in baskısı sonucu kaleci Muhammed'in uzaklaştırmak istediği top Torreira'nın önüne düştü. Torreira'nın pasında topu alan Yunus bekletmeden sol çaprazdaki Barış'a oynadı. Osimhen ile yaptığı verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

47. dakikada Jakobs'un pasına hareketlenen Barış Alper'in sol taraftan içeriye çevirdiği topa Osimhen'in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

53. dakikada Başakşehir savunmasının uzun pasında Piatek topu kafayla sol taraftaki Keny'ye indirdi. Keny'nin içeriye çevirdiği topa kale önünde vuruşunu yapan Piatek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

59. dakikada Osimhen'in pasında ceza yayında topla buluşan Yunus pasını sağ taraftaki Barış Alper'e aktardı. Barış Alper'in ceza sahası içi sağ çaprazından yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

68. dakikada sağ taraftan Piatek'in ortasında ceza sahası içinde Torreira'nın kafayla ters vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Ali Alp

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lucas Lima, Deniz Türüç (Matchoi Djalo dk. 86), Onur Ergün, Olivier Kemen (Dimitris Pelkas dk. 89), Ömer Faruk Beyaz (Ömer Ali Şahiner dk. 67), Davidson (Joao Figueiredo dk. 67), Philippe Keny, Krzyzstof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kerem Demirbay (Roland Sallai dk. 75), Yunus Akgün, Dries Mertens (Berkan Kutlu dk. 83), Barış Alper Yılmaz (Michy Batshuayi dk. 90+2), Victor Osimhen (Victor Nelsson dk. 90+2)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Elias Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Krzysztof Piatek (dk. 53) (Başakşehir), Barış Alper Yılmaz (dk. 42 ve 59) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jerome Opoku, Hamza Güreler, Philippe Keny, Krzysztof Piatek (Başakşehir), Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Okan Buruk (Teknik Direktör), Roland Sallai (Galatasaray)