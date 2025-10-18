Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 45+3 ve 61. dakikalarda Leroy Sane kaydetti. Ev sahibi takımı golünü ise 59. dakikada Shomurodov attı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 25'e çıkardı. Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Başakşehir ise Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 2'si mecburi 6 değişikliğe gitti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Arda Ünyay, Mario Lemina yer aldı.

Milli maç arasından önce son olarak Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde büyük bir değişikliğe imza attı.

Buruk, uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen 1-1 beraberlik çıkardığı derbinin ilk 11'indeki sağ bek Wilfried Singo'dan sakatlığı, stoper Davinson Sanchez'den ise kırmızı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, sol bek Jakobs, orta saha Lemina, kanat oyuncusu Yunus ve santrfor Osimhen'i ise yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerlerine sağ bekte Sallai'yi, stoperde Kaan'ı, sol bekte Eren'i, orta sahada Sara'yı, kanatta Sane'yi, ileri uçta ise Icardi'yi görevlendirdi.

KAAN AYHAN, BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Birden fazla mevkide oynayabildiği için sarı-kırmızılı teknik ekibin elini rahatlatan Kaan, bu sezon 5'i Süper Lig'de, 1'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 müsabakada sonradan oyuna girdi.

Kırmızı kart cezalısı Davinson Sanchez'in yerine stoperde görev yapan Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda kendisine yer buldu.

ICARDİ VE SANE, 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Alman yıldızı Leroy Sane, ikişer maçın ardından ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ve Süper Lig'deki Beşiktaş maçlarına yedek soyunan iki futbolcu, Başakşehir mücadelesiyle başlangıç kadrosuna döndü.

OKAN BURUK, MİLLİ TAKIMLARDAN DÖNEN BAZI OYUNCULARI DİNLENDİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde Norveç temsilcisi Bodo-Glimt ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek milli takımlardan yorgun dönen bazı oyuncularını yedeğe çekti.

Buruk, Nijerya Milli Takımı'na giden ve Lesotho ile Benin maçlarında uzun süre sahada kalan Victor Osimhen ile Gabon Milli Takımı'nın Gambiya ve Burundi ile yaptığı 2 maça da ilk 11'de başlayan Mario Lemina'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığına rağmen Senegal Milli Takımı'nın Güney Sudan ile Moritanya maçlarına çağrılan ve uzun bir yolculuk yapan Ismail Jakobs'u da riske etmedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, A Milli Takım'ın Gürcistan maçında 68 dakika sahada kalan Yunus Akgün'ü de dinlendirmeyi tercih etti.

BAŞAKŞEHİR'DEN FİLİSTİN'E DESTEK

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, İsrail'in soykırımı ve zulmüne maruz kalan Filistin'e destek verdi.

Turuncu-lacivertli kulüp, Galatasaray maçı için tüm stada Türk ve Filistin bayrakları dağıttı. Kulüp, kale arkasına enkazlar arasında sırtında Filistin bayrağı yer alan bir çocuk görseline yer verirken, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadelerini kullandı. İngilizce bir pankartta ise "Birleşmiş sesler sessizliği sarsabilir, insanlığa karşı suçları durdurabilir." yazıldı.

Stat hoparlörlerinden Filistin ile ilgili marşlar çalınırken, futbolcular ısınmaya önünde "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı.

RAMS Başakşehir takımı, seremoni öncesinde de "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" yazılı pankart taşıdı. Hakemler ve futbolcuların sahaya çıkışı sırasında Abdurrahim Karakoç'a ait olan ve Filistin'e atfedilen "Aydınlık" şiiri seslendirildi.

Turuncu-lacivertli taraftarlar, tribünde "Özgür Filistin" yazılı pankart açarken Galatasaray taraftarları, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" diye slogan attı.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 DEĞİŞİKLİK

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Turuncu-lacivertli takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Jakub Kaluzinski, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Deniz Türüç, Amine Harit ve Eldor Shomurodov ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında Doğan Alemdar, Ousseynou Ba, Ömer Faruk Beyaz, Ivan Brnic, Umut Güneş, Berat Özdemir, Onur Bulut, Bertuğ Yıldırım, Festy Ebosele ve Nuno Da Costa yer aldı.

Teknik direktör Nuri Şahin, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldukları müsabakanın ilk 11'inde yer alan Ba, Da Costa ve Berat'ı yedeğe çekti. Şahin, bu isimlerin yerine Galatasaray karşısında Deniz, Kemen ve Duarte'yi görevlendirdi.

RAMS Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer, turuncu-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.

LEO DUARTE, 58 GÜN SONRA SAHADA

Başakşehir'de sakatlığını atlatan Leo Duarte, 58 gün sonra formasına kavuştu.

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA Konferans Ligi'nde Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile 21 Ağustos'ta oynadığı play-off eleme turu ilk maçında sakatlanan Duarte, yaklaşık 2 ay sonra sahaya çıktı.

Brezilyalı stoper, bu süreçte Süper Lig'de 6, UEFA Konferans Ligi'nde de bir karşılaşmada forma giyemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada İlkay'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Penaltı noktasının solundan Icardi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

21. dakikada sağ tarafta topu alan Sane pasını Sara'ya aktardı. Sara'nın ceza yayının sağından sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

29. dakikada Kaan'ın defansın arkasına atılan uzun pasa Sane hareketlendi. Ceza sahası içi sağ çaprazında Sane'nin şutunda meşin yuvarlak direğin auta çıktı.

40. dakikada sol taraftan Sane'nin arka direğe ortasında Barış Alper topu kafayla kale önündeki Icardi'ye çıkardı. Icardi'nin kafa vuruşundaysa kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada sağ taraftan topu getiren İlkay pasını ceza sahasına koşu yapan Barış'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

45+3. dakikada İlkay'ın ara pasında Leroy Sane, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Sane'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

47. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç topu getirip pasını kale önündeki Crespo'ya aktardı ve bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu tekrar önünde bulan Crespo'nun ağlara giden şutunu Abdülkerim çizgiden çıkardı. Bu kez dönen topu Shomurodov meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Ancak VAR tarafından pozisyonun incelenmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

59. dakikada sağ taraftan Kemen'in içeriye çevirdiği topa altıpasın gerisinden bekletmeden vuruşunu yapan Shomurodov meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

61. dakikada Sara'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Sane, kaleciden de sıyrılıp meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 1-2

82. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Sallai'nin arka direğe ortasında topu alan Barış, pasını geriden gelen Jakobs'un önüne bıraktı. Jakobs'un bekletmeden şutunda savunmaya çarpan top direğin üzerinden kornere gitti.

83. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Victor Osimhen'in üç kişinin arasından topun kontrolünü sağlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp sağ taraftan taca gitti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Festy Ebosele dk. 46), Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Jakub Kaluzinski, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo (Bertuğ Yıldırım dk. 80), Amine Harit (Nuno Da Costa dk. 46), Eldor Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Bulut, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Ousseynou Ba, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ismail Jakobs dk. 74), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Mario Lemina dk. 74), Leroy Sane (Berkan Kutlu dk. 86), İlkay Gündoğan (Yunus Akgün dk. 74), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi (Victor Osimhen dk. 74)

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 59) (Başakşehir), Leroy Sane (dk. 45+3 ve 61) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Amine Harit, Deniz Türüç, Nuri Şahin (Teknik Direktör) (RAMS Başakşehir), Eren Elmalı, Okan Buruk (Teknik Direktör), Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)