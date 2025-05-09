Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 4-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Skriniar, 87. dakikada En-Nesyri ve 90+4'de ise Oğuz Aydın kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 90+1'de Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 78'e çıkardı. Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise Kaşımpaşa'ya konuk olacak.

MOURİNHO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev verdiği Çağlar Söyüncü'yü sarı kart cezası nedeniyle kadroya alamadı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi ise yedek soyundurdu.

Turuncu-lacivertli takıma karşı ilk 11'inde kalede Dominik Livakovic'e görev veren Mourinho, savunma üçlüsünü Diego Carlos, Milan Skriniar ve Sofyan Amrabat'tan oluşturdu. Sağ kanatta Mert Müldür sol kanatta ise Filip Kostic oynarken, orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues forma giydi. Santrfor arkasında Dusan Tadic şans bulurken, gol yollarında Anderson Talisca ile Edin Dzeko'ya güvenildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

AMRABAT VE İSMAİL YÜKSEK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Amrabat karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Amrabat'a sarı kart gösterdi.

Amrabat, bu kartla cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir'de Amrabat'ın faulü sonrası kazanılan penaltıda Piatek, kaleci Livakovic'i geçemedi.

İsmail Yüksek de 79. dakikada gördüğü sarı kart cezalı duruma düşen bir başka isim oldu.

AMRABAT 11'DE

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, 4 maçın ardından kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla son olarak ligde Trabzonspor'a karşı forma giyen Amrabat, ardından sakatlığı nedeniyle sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş müsabakalarında görev yapamamıştı.

28 yaşındaki oyuncu, bir ayı aşkın sürenin ardından RAMS Başakşehir'e karşı kadroya dahil edilirken, ilk 11'de forma giydi.

FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamadı.

Bu isimlerin yanı sıra Alexander Djiku da teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

LİVAKOVİC VE DİEGO CARLOS 2 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile Brezilyalı savunmacısı Diego Carlos, 2 maçın ardından ilk 11'de görev aldı.

Son olarak Kadıköy'de Kayserispor'a karşı ilk 11'de başlayan 2 oyuncu, 3-3 beraberlikle sona eren müsabakanın ardından Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında forma giyememişti.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşahir müsabakasına ilgi göstermedi.

Sezon boyunca müsabakalarda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında ise takımlarını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe tribünlerinde, ciddi boşluklar gözlendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Ivan Brnic'in ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda kaleci Dominik Livakovic, meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada Ivan Brnic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Krzysztof Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Dominik Livakovic'ten seken topu kale önünde tamamlamaya çalışan Leo Duarte, Sofyan Amrabat'ın formasını çekmesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Burak Pakkan bu pozisyon için penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltıda topun başına geçen Krzysztof Piatek'in vuruşunda kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.

33. dakikada sağ kanatta topla buluşan Edin Dzeko, rakibini geçip uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

41. dakikada Sofyan Amrabat'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Anderson Talisca'nın indirdiği topu alan Edin Dzeko'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı çıktı.

44. dakikada orta sahadan İsmail Yüksek'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mert Müldür'ün sağ taraftan ceza sahası içine girip aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, Muhammed Şengezer'in üzerinden ağlarla buluştu. 0-1