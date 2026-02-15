Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller 43'de Hyeon-Gyu Oh'dan, 58'de Orkun Kökçü, 90+7'de Mustafa Hekimoğlu'ndan geldi. Ev sahibi ekibin golleri ise 36. dakikada Selke, 88'de Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Beşiktaş, ligde önümüzdeki hafta Göztepe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise Alanyaspor'un konuğu olacak.

Siyah beyazlılar bu galibiyetle birlikte puanını 40'a yükseltti. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

HYEON-GYU OH'DAN 2 MAÇTA 2 GOL!

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ikinci maçında bir ilke imza attı.

Güney Koreli forvet, siyah-beyazlı formayla ilk iki maçında gol atan ikinci isim oldu.

Oh, ayrıca Orkun Kökçü'nün 58. dakikada attığı golün asistini de yaptı.

Listedeki bir diğer isim ise 2005-2006 sezonunda ilk iki maçında gol atan gol atan Brezilyalı forvet Ailton.

ORKUN KÖKÇÜ DURDURULAMIYOR!

Orkun Kökçü, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atmayı başarırken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi maçta fileleri havalandırdı.

Milli futbolcu, kariyerinde de ilk kez üst üste 4 lig maçında gol atmayı başardı.

25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı vererek takımının hücum gücüne damga vurdu.

Bertuğ Yıldırım'ın bu sezon Süper Lig'de attığı 5 golün 3'ü büyük maçlarda ve son dakikalarda geldi. Genç oyuncu Fenerbahçe'ye 81, Trabzonspor'a 90 ve Beşiktaş'a 88. dakikada gol attı.

Milli futbolcu, sakatlanarak 90. dakikada yerini Da Costa'ya bıraktı.

EL BİLAL TOURE SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Malili hücum oyuncusu El Bilal Toure, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11'de başlayan El Bilal Toure, Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki oyuncu mücadelenin 34. dakikasında yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Emirhan Topçu ve Mustafa Erhan Hekimoğlu görev bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta Alanyaspor ile "Dolmabahçe"de oynanan ve 2-2 berabere biten lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Amir Murillo'ya formayı verirken Gökhan Sazdağı'yı kulübeye çekti. Sergen Yalçın, stoperde ise Tiago Djalo'yu görevlendirip Emirhan Topçu'yu yedek soyundurdu.

Orta sahanın ortasında Wilfred Ndidi'nin yerine kırmızı kart cezası sona eren Kristjan Asllani ve hücumda ise sarı kart cezasını tamamlayan El Bilal Toure, Cengiz Ünder'in yerine ilk 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlılarda vefat eden babasının cenaze töreni için ülkesinde olan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra sağ bek Taylan Bulut, Yasin Özcan ve Devrim Şahin kadroda yer almadı.

MURİLLO VE ASLLANİ İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculardan Amir Murillo ile Kristjan Asllani, RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı takımda sonradan oyuna girerek ilk kez Konyaspor maçında görev yapan ve aynı karşılaşmada kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Asllani, 2 maçlık cezasını tamamlayarak formasına kavuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Arnavut oyuncuyu ilk kez 11'de görevlendirdi.

Devre arasında takıma katılan sağ bek Murillo da ilk kez ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Gökhan Sazdağı'nın yerine Panamalı futbolcuya 11'de şans verdi.

KALECİ DEVİS VASQUEZ İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Vasquez'i RAMS Başakşehir karşısında yedek soyundurdu.

Vasquez, geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer almamıştı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir-Beşiktaş müsabakasını yerinde izledi.

NURİ ŞAHİN, KAZANAN KADROYU BOZMADI

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, geçen hafta Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden kadrosunu bozmadı.

Nuri Şahin'in ekibi RAMS Başakşehir, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahada yer aldı:

Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Oliver Kemen, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit, Davie Selke

Turuncu-lacivertliler yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Yusuf Sarı, Berat Özdemir, Kazımcan Karataş, Onur Bulut, Miguel Crespo, Bertuğ Yıldırım, Ivan Brnic, Ousseynou Ba, Nuno Da Costa yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Fayzullayev'in sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

13. dakikada Olaitan'ın pasıyla rakip kaleye sokulan Cerny'nin sol ayakla yaptığı plase vuruşta, top az farkla yandan dışarı çıktı.

24. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayının solunda önünde bulan Kemen'in sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

36. dakikada Başakşehir öne geçti. Djalo'nun savunmadan çıkarken gönderdiği uzun pasta Duarte'nin kafayla karşıladığı top Selke'ye pas oldu. Penaltı noktası civarından seken meşin yuvarlağı Alman santrfor, şık bir dokunuşla ağlarla buluşturdu: 1-0

43. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmada Opoku'nun çıkarken yaptığı hata sonrasında rakibinden topu kapan Oh, süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Güney Koreli golcü oyuncu, meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği pasta Shomurodov'un gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada Operi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fayzullayev'in arka direkte indirdiği topu altıpasın gerisinden Shomurodov tamamlamak istedi. Shomurodov'un sert şutunda, savunmada Djalo'ya çarpan meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada Fayzullayev'in soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde ayaklarıyla çıkardı.

Beşiktaş, 58. dakikada öne geçti. Oh'un topuk pasıyla savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası hizasından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-2

67. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

88. dakikada Başakşehir beraberliği buldu. Ceza sahası sol çaprazında Brnic'in kale önüne yaptığı ortaya savunmaya rağmen kafa vuruşunu yapan Bertuğ Yıldırım, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-2

90+7. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde sol ayak içiyle dokunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

Beşiktaş, maçı 3-2 kazandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku (Dk. 85 Kazımcan Karataş), Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 74 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Yusuf Sarı), Shomurodov, Harit (Dk. 74 Brnic), Selke (Dk. 66 Bertuğ Yıldırım (Dk. 90 Da Costa))

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani (Dk. 74 Salih Uçan), Orkun Kökçü (Dk. 90+9 Uduokhai), Olaitan, Cerny (Dk. 85 Cengiz Ünder), Toure (Dk. 34 Rashica), Oh (Dk. 86 Mustafa Erhan Hekimoğlu)

Goller: Dk. 36 Selke, Dk. 88 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 43 Oh, Dk. 58 Orkun Kökçü, Dk. 90+7 Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 64 Agbadou, Dk. 73 Murillo (Beşiktaş), Dk. 82 Bertuğ Yıldırım, Dk. 85 Duarte (RAMS Başakşehir)