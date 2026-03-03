Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Bordo mavililerin golleri 6'da Augusto, 69'da Mustafa Eskihellaç, 84'te Onuachu, 85'te Ozan Tufan'dan geldi. Ev sahibi ekibin golleri ise 46. dakikada Da Costa, 66'da Brnic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, grubu 9 puanla 2. tamamlayarak çeyrek final biletini aldı. Başakşehir ise 6 puanla 4. sırada tamamlayarak Türkiye Kupası'na veda etti.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Başakşehir'de Ba, 79. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.

LOVIK MAÇA ÇIKAMADI

Trabzonspor, ilk 11'de başlayacağı açıklanan Mathias Lovik'in ısınma sırasında sağ üst arka adalesinde gerginlik hissetmesi nedeniyle tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Karadeniz ekibinde Lovik'in yerine karşılaşmaya Mustafa Eskihellaç'ın ilk 11'de başlayacağı açıklandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sağ taraftan Muçi'nin kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

23. dakikada sağ kanattan Fayzullayev'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası sağından Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada sol taraftan Brnic'in yaptığı ortada savunmada Batagov'un kafayla uzaklaştırdığı topu önünde bulan Fayzullayev'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Onuralp Çevikkan meşin yuvarlağı kurtardı.

44. dakikada Augusto'nun ara pasında topla buluşan Umut Nayir, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Doğan Alemdar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada Umut Güneş'in pasında Nuno da Costa'nın altıpasın sağ tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

51. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Fayzullayev'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onuralp Çevikkan meşin yuvarlağı kurtardı.

66. dakikada Nuno da Costa'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Brnic'in sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 2-1

69. dakikada Mustafa Eskihellaç, topla birlikte ceza yayı üzerine kadar ilerleyip yaptığı vuruşta kaleci Doğan Alemdar'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

79. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Ozan Tufan, Ba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterip, Ba'yı kırmızı kartla direkt oyun alanı dışına gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Ozan Ergün pozisyonun ceza alanı dışında olduğu işaret ederek, oyunun serbest vuruşla devam edeceğini işaret etti.

84. dakikada savunmada Berat Özdemir'in hatasında araya giren Onuachu, ceza sahasına girip sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

85. dakikada santra kullandıktan sonra kaleci Doğan Alemdar, topu uzaklaştırmak isterken Ozan Tufan ayağını uzattı ve ona çarpan top ağlara gitti. 2-4

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta

RAMS Başakşehir: Doğan Alemdar, Onur Bulut (Ömer Ali Şahiner dk. 59), Duarte, Ba, Operi, Umut Güneş (Onur Ergün dk. 83), Kemen (Berat Özdemir dk. 83), Fayzullayev, Shomurodov, Brnic (Yusuf Sarı dk. 72), Nuno da Costa (Selke dk. 72)

Yedekler: Volkan Babacan, Crespo, Hamza Güreler, Kaluzinski, Ebosele

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari (Salih Malkoçoğlu dk. 90+1), Okay Yokuşlu (Oulai dk. 65), Augusto (Zubkov dk. 65), Muçi, Nwakaeme (Ozan Tufan dk. 75), Umut Nayir (Onuachu dk. 65)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Onuralp Çakıroğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Nuno da Costa (dk. 46), Brnic (dk. 66) (RAMS Başakşehir), Augusto (dk. 6), Mustafa Eskihellaç (dk. 69), Onuachu (dk. 84), Ozan Tufan (dk. 85) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Ba (dk. 79) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Shomurodov, (RAMS Başakşehir), Savic, Nwakaeme (Trabzonspor)