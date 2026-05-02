  • MAÇ SONUCU: Bayern Münih: 3 - Heidenheim: 3
Spor

MAÇ SONUCU: Bayern Münih: 3 - Heidenheim: 3

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında şampiyon Bayern Münih, konuk ettiği Heidenheim ile 3-3 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 18:38
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, sahasında Heidenheim'ı ağırladı. Ligde şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bayern Münih, Allianz Arena'daki maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Heidenheim, 22. dakikada Budu Zivzivadze ve 31. dakikada Eren Dinkçi'nin golleriyle Bayern Münih deplasmanında 2-0'ı buldu.

Bayern Münih, 44 ve 57. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-2'yi buldu.

Heidenheim'da ilk golü atan Zivzivadze, 76'da bir kez daha ağları havalandırdı ve takımını 3-2 öne taşıdı.

Bayern Münih, 90+10. dakikada Diant Ramaj'ın kendi kalesine attığı golle sahadan 3-3 beraberlik ve 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından şampiyon Bayern Münih, 83 puana yükseldi. Ligde son sırada yer alan Heidenheim, 23 puana yükseldi.

Bayern Münih, ligin gelecek haftasında Wolfsburg deplasmanına gidecek. Heidenheim, Köln ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

