Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Serdar Topraktepe'nin ekibi Beşiktaş, evinde Thomas Reis'ın yönetimindeki Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen iki ekip de golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi.

Samsunspor'da Ricky van Drongelen, 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 31'e yükseltirken, Samsunspor 37 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik sorumlu Topraktepe, Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yı Tüpraş Stadı'nda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 değişikliğe gitti.

Serdar Topraktepe, Bodrum FK karşısında sağ bekte görev verdiği Onur Bulut'u yedeğe çekerken, Jonas Svensson sarı kart cezasını tamamlayarak formasına kavuştu.

Topraktepe, Ege ekibi karşısında yaşadığı sakatlıktan dolayı riske edilmeyen ve dün kadrodan çıkarılan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine ise Emirhan Topçu'yu görevlendirdi. Orta sahada ise Cher Ndour'u kulübeye çeken Serdar Topraktepe, Gedson Fernandes'in yanında Moatasem Al-Musrati'ye, hücumda ise Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica'ya formayı teslim etti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER, MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Reeder Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi.

Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Solskjaer, Gelişim Elit A Ligi'nde Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı da yerinde takip etti.

Daha sonra teknik ekibe ve futbolculara Reeder Samsunspor maçında başarılar dileyen deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda mücadeleyi yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle izledi.

VİNCENZO MONTELLA DA TÜPRAŞ STADI'NDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasında oynanan mücadeleyi Tüpraş Stadı'nda izledi.

İtalyan teknik adam, Süper Lig'de günün açılış maçında RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını da yerinde takip etmişti.

SAMSUNSPOR TARAFTARI, 20 OCAK 1989'U UNUTMADI

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Reeder Samsunspor'da taraftarlar 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasını unutmadı.

Karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı kafilenin 20 Ocak 1989'da yaşadığı trafik kazasında yaşamını yitirenler için Tüpraş Stadı'nda saygı duruşunda bulunuldu.

Samsunsporlu oyuncular maç öncesinde seremoniye "Unutmadık, unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıktı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş karşısında siyah formayla karşılaşmaya başladı.

Ayrıca, kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Samsunsporlu taraftarlar da "Hasretinle yandı gönlüm" pankartıyla kazada hayatını kaybedenleri andı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Samsunpor'un çıkarken kaptırdığı topta araya giren Al-Musrati'nin dokunduğu top Immobile'de kaldı. Immobile'nin ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda topu önünde bulan Emre Kılınç, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada sağ kanatta Rashica'nın yerden içeri çevirdiği topu alan Joao Mario'nun penaltı noktası gerisinde vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

63. dakikada Muçi'nin sol kanatta rakibin geçip ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde Rashica'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.

64. dakikada Rick van Drongelen, ceza yayı sağ tarafında Immobile'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

69. dakikada sol kanattan Muçi'nin pasında topla buluşan Rafa Silva ceza sahası içinde karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kurtardı.

78. dakikada Rashica'nın sağ taraftan ortasında arka direkte Muçi topu kontrol edip yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada Dimata'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Ercan Kara, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çıkardı.

90+7. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ tarafında ortasında arka direkte Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda Schindler meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati (Semih Kılıçsoy dk. 82), Gedson Fernandes, Rahsica, Rafa Silva, Joao Mario (Muçi dk. 60), Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Bennasser, Ntcham (Dimata dk. 75), Muja (Yunus Emre Çift dk. 67), Holse (Celil Yüksel dk. 86), Emre Kılınç (Soner Gönül dk. 86), Mouandilmadji (Ercan Kara dk. 75)

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Soner Aydoğdu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Laura

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kırmızı kart: Rick van Drongelen (dk. 64) (Samsunspor)

Sarı kart: Dimata (Samsunspor)