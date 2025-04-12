Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırladı. Konuk ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Başakşehir'in gollerini 62 ve 76. dakikalarda Yusuf Sarı kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir 45 puana yükselirken, Beşiktaş ise 48 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise Gaziantep FK ile evinde oynayacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.

Norveçli teknik adam, ligde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Joao Mario ve Ciro Immobile'yi yedek kulübesine çekerken aynı mücadelede sakatlanan Emirhan Topçu ise kadroda yer almadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'na formayı teslim etti.

Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda savunmanın sağında Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Arda Berk Özüarap yer aldı.

OXLADE-CHAMBERLAİN SAĞ BEK BAŞLADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağ bekte İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.

Sakat ve cezalı oyuncuların elini zorlaştırdığı Norveçli çalıştırıcı, Başakşehir karşısında sağ bek orijinli Jonas Svensson'u ise stoper olarak sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai ve Bakhtiyor Zaynutdinov sakatlıkları, Tayyip Talha Sanuç ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Takımla çalışmalara başlayan ancak maç eksiği bulunan kaptan Necip Uysal da maç kadrosunda bulunmuyor.

CİRO IMMOBİLE YİNE KULÜBEDE

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, RAMS Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakada yedek soyunan Immobile, geçen hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'e geri dönmüştü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu bir maçın ardından yeniden yedek başlattı.

SALİH UÇAN 11 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı takımın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.

RAMS Başakşehir maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda birer gol ve asistlik performans gösterdi.

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi sakatlandı ve oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta sakatlanan Muçi yerine 26. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol taraftan Gedson'un pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

30. dakikada sol taraftan Masuaku'nun pasında topla buluşan Rashica'nın kale önünde rakiplerinden sıyrılıp yaptığı vuruşta kaleci Muhammed meşin yuvarlağı çeldi.

33. dakikada sağ taraftan Yusuf'un pasında penaltı noktası yakınında bulunan Kemen, topu bekletmeden sağ çaprazdaki Piatek'e yolladı. Piatek'in pasında ise sol çaprazda topu alan Brnic'in şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada sol taraftan Rashica'nın ortasında arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

62. dakikada Crespo'nun pasında sağ taraftan aldığı topla ceza sahası içine kadar hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

72. dakikada Paulista'nın hatalı geri pasına hareketlenerek topa sahip olan Piatek ceza sahası içine kadar ilerleyip kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR uyarısıyla pozisyonda Piatek'in Paulista'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

76. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Salih Mazlum

Beşiktaş: Mert Günok, Alex Oxlade Chamberlain (Keny Arroyo dk. 77), Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan (Onur Bulut dk. 46), Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi (Joao Mario dk. 27), Mustafa Hekimoğlu (Ciro Immobile dk. 81)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi, Arda Özüarap

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Jerome Opoku dk. 80), Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 80), Miguel Crespo, Olivier Kemen (Umut Güneş dk. 88), Ivan Brnic (Joao Figueiredo dk. 64), Krzysztof Piatek (Philippe Keny dk. 88)

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Festy Ebosele

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Yusuf Sarı (dk. 62 ve 76) (Başakşehir)

Sarı kart: Gabriel Paulista (Beşiktaş)