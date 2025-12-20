Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, 64. dakikada Rashica ile bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

Siyah beyazlılar, bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti ve 2 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Konuk ekip ise 18 puanda kaldı.

ABRAHAM DEVAM EDEMEDİ

Ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonun ardından Tammy Abraham, yerde kaldı. Başına darbe alan tecrübeli futbolcu, bir süre yerden kalkamadı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Tammy Abraham baş dönmesi sebebiyle oyundan çıktı. Abraham'ın yerine Devrim Şahin oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM TEPKİSİ!

Siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerde açtıkları "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" pankartıyla dikkat çekerken, federasyon aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak! Kukla VAR" ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlılar, penaltı bekledikleri pozisyonu sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Tiyatro devam ediyor" ifadesiyle tepki gösterdi.

SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Trabzonspor ile oynanan son maça göre 4 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Jonas Svensson, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Gökhan Sazdağı, Rafa Silva, David Jurasek, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu yer aldı.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımda ligde son olarak Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında formasına kavuşacak.

Sağ bekte Gökhan Sazdağı'nın yerine Taylan Bulut'a formayı teslim eden Yalçın, savunmanın solunda da Emirhan Topçu'yu kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

Sergen Yalçın, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure'nin yerine de Kartal Kayra Yılmaz ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.

RAFA SİLVA, 48 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Rafa Silva, Rizespor maçının ilerleyen dakikalarında teknik direktör Sergen Yalçın'dan şans bekleyecek.

Karşılaşma öncesinde oyuncu listenin anons edildiği sırada tecrübeli futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

TÜPRAŞ STADI'NIN ÖNÜNDE "İYİLİK AĞACI" YÜKSELDİ

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının öncesinde Tüpraş Stadı'nın önünde "İyilik Ağacı" yükseldi.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından devlet koruması altındaki çocukların geleceğine kanat açacak proje hayata geçti. Bu kapsamda stadın önüne koyulan "İyilik Ağacı" ile 2 bin siyah-beyaz futbol topu, çocukların eğitimine ve hayallerine ışık olacak.

DEMİR EGE, 12 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, ligde 12 hafta sonra ilk 11'de görev aldı.

Bu sezon ligde Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Demir Ege, daha sonra oynanan 12 maçta 11'de forma şansı bulamadı.

Bir dönem sakatlık da yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, 12 karşılaşma sonra Rizespor mücadelesiyle formasına kavuştu.

KARTAL KAYRA YILMAZ, 111 GÜN SONRA İLK 11'DE YER ALDI

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz da ligde 111 gün sonra Rizespor karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

Son olarak 31 Ağustos'ta deplasmanda Alanyaspor maçında forma giyen 25 yaşındaki orta saha, ligde 14 hafta sonra teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 11'de görevlendirildi.

Kartal Kayra, bu sezon toplamda ise 8 lig müsabakasında forma giydi.

BEŞİKTAŞ TEPKİSİNİ KOREOGRAFİYLE GÖSTERDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, son haftalarda hakemlerin verdikleri kararlara tepki göstermek amacıyla kale arkasında ilginç bir koreografiye imza attı.

Üzerinde Beşiktaş efsanesi Baba Hakkı'nın (Hakkı Yeten) da yer aldığı koreografide "Hak Yiyenler Değil, Hakkı Yeten'ler Kazanacak!" ifadeleri yer aldı. Tribünler de bu esnada yaptıkları tezahüratlarla hakemlere tepki gösterdi.

Ayrıca aynı dakikalarda bir elin oynattığı kukla da skorbordda yer aldı.

TAYLAN BULUT, İKİNCİ KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, ligde ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Süper Lig'de Eyüpspor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Taylan, Konyaspor deplasmanında ise mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, ligde 7 maç sonra 19 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans verdi.

Taylan Bulut, Çaykur Rizespor maçında savunmanın sağında görev yapacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.

30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Soldan Hojer'in uzun kullandığı taç atışının ardından ceza sahası içinde Djalo'nun hamle yapmaya çalıştığı topu kapan Rak-Sakyi'nin hafif sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

61. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rashica, ceza sahasına girdikten sonra rakibinden topu kurtardı ve hafif sağ çaprazdan meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

90+1. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak sağ üst köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista (Dk. 85 Emirhan Topçu), Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Dk. 90+1 Gökhan Sazdağı), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 85 Salih Uçan), Rashica, Orkun Kökçü, Cerny, Abraham (Dk. 45 Devrim Şahin)

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala (Dk. 78 Muhammet Taha Şahin), Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Papanikolaou (Dk. 78 Taylan Antalyalı), Rak-Sakyi (Dk. 74 Emrecan Bulut), Laci, Olawoyin (Dk. 78 Halil Dervişoğlu), Augusto (Dk. 60 Zeqiri), Sowe

Gol: Dk. 64 Rashica (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 9 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 63 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 82 Djalo, Dk. 87 Rashica (Beşiktaş), Dk. 79 Halil Dervişoğlu, Dk. 80 Sagnan, Dk. 90+3 Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)