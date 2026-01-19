Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada El Bilal Toure'nin 90+5. dakikada attığı golle Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, önümüzdeki hafta Eyüpspor'un konuğu olacak. Kayserispor ise Başakşehir'i evinde ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Beşiktaş taraftarları: "Aciz yönetim istemiyoruz, yönetim istifa." Sloganlarıyla yönetime tepki gösterdi.

UDUOKHAİ EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ta sarı kart gören Felix Uduokhai, cezalı duruma düştü.

Uduokhai, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR 4 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Beşiktaş beraberliğiyle birlikte ligde oynadığı son 4 maç karşılaşmadan 3 beraberlik, 1 galibiyet alan Kayserispor, 4 maç aradan sonra ilk yenilgisini aldı.

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor ile sahasında karşılacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son maça göre 3 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'i ile sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Taylan Bulut, Jota Silva, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Dolmabahçe'de oynanan ve 3-0 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Sergen Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na formayı teslim ederken, sarı kart cezalısı Tiago Djalo'nun yokluğunda ise Emirhan Topçu'yu 11'de görevlendirdi. Yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü yeniden 11'deki yerini aldı.

AHMET SAMİ BİRCAN VE ALİ PAĞDA İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ın genç futbolcuları Ahmet Sami Bircan (18) ve Ali Pağda (17), Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna girdi.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen iki oyuncu da Kayserispor mücadelesine yedek başladı.

KADRODA ALTYAPIDAN 9 FUTBOLCU

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı mücadelede altyapıdan yetişen 9 futbolcu maç kadrosunda yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz maça ilk 11'de başladı. Emre Bilgin, Emir Yaşar, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ise yedek kulübesinde teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekledi.

BAŞKAN ADALI, TAKDİR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, eğitim öğretim yılının ilk döneminde takdir belgesi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Adalı, Beşiktaş ilçesinde takdir belgesi alan öğrencilerle Tüpraş Stadı'ndaki Kayserispor maçından önce buluştu.

TARAFTARIN MAÇA İLGİSİ AZ OLDU

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi beklenenin altında oldu.

Tüpraş Stadı'ndaki maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Kayserispor'da Cardoso, orta alandan taşıdığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, oyuncunun sol çaprazdan şuta hazırlanırken araya girerek gole izin vermedi.

21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topu alan Abraham'ın dönerek vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

36. dakikada sağ kanattan Cerny'nin arka direğe ortasında uygun durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.

42. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Cerny, altıpas köşesinde topla buluştu. Oyuncunun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağa diziyle dokunan Toure'nin şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere çeldi.

43. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu uzanarak köşeden kornere gönderdi.

45+1. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Abraham, topu göğsüyle Toure'ye indirdi. Penaltı noktasında uygun pozisyondaki Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

54. dakikada Kayserispor net gol şansından yararlanamadı. Mendes'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mane'nin penaltı noktasının gerisinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

58. dakikada hızlı gelişen atakta Cardoso'nun ceza sahası sol çaprazından yerden sert şutunda top, az farkla dışarı gitti.

68. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Rashica'nın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Bilal Bayazıt, topu yumrukladı. Topu ceza sahası içinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Bilal'in çelmeye çalıştığı meşin yuvarlağı savunma, direk dibinden çizgi üzerinden kornere gönderdi.

90+5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağ iç koridordan Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Toure'nin savunmaya rağmen kafa vuruşunda top, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 79 Salih Uçan), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 79 Jota Silva), Rashica (Dk. 71 Cengiz Ünder), Toure, Abraham (Dk. 90+9 Devrim Şahin)

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Opoku, Benasser, Denswil, Ramazan Civelek (Dk. 77 Carole), Furkan Soyalp (Dk. 89 Semih Güler), Benes, Mane (Dk. 89 Burak Kapacak), Mendes (Dk. 73 Görkem Sağlam), Cardoso (Dk. 89 Talha Sarıarslan), Onugkha

Gol: Dk. 90+5 Toure (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 27 Furkan Soyalp, Dk. 30 Benes, Dk. 35 Radomir Djalovic (Teknik direktör), Dk. 90+2 Bilal Bayazıt (Kayserispor), Dk. 51 Uduokhai, Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş)