Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Alanyaspor 5. dakikada Nuno Lima'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gole 7. dakikada Rafa Silva ile yanıt verdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

8 MAÇIN SADECE 1'İNDE GÜLDÜ

Beşiktaş, sahasında kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 2. maçından da galibiyet alamadı. Siyah beyazlı takım ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabildi.

TOPLAM 17. RANDEVU

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 17. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan 17 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 26'ya çıkardı. Siyah beyazlı takım, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'ın 15 puan gerisinde bulunuyor. Alanyaspor ise puanını 18 yaptı.

Bir sonraki maçta Beşiktaş, Rizespor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

DÖRT FARKLI İSİM SAHAYA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik sorumlu Topraktepe, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenildikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 değişikliğe gitti.

Serdar Topraktepe, Adana'da ilk 11'de tercih ettiği Masuaku, Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş'i yedeğe çekti, Tayyip Talha Sanuç ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Topraktepe, bu futbolcuların yerine Uduokhai, Zaynutdinov, Muçi ve Gedson Fernandes'i ilk 11'de sahaya sürdü.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Milot Rashica'nın yanı sıra kart cezalısı Tayyip Talha ve tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Ciro Immobile, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.

İYİLEŞEN UDUOKHAİ, 4 MÜSABAKA SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Felix Uduokhai, 4 maç sonra formasına kavuştu.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da yapılan mücadelede sakatlanan 27 yaşındaki stoper, ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 karşılaşmada görev yapamamıştı.

MUÇİ, 6 MAÇIN ARDINDAN İLK 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapan Muçi, tüm kulvarlardaki son 6 maçın 3'ünde sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Ernest Muçi, diğer 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu.

GEDSON DÖNDÜ, ZAYNUTDİNOV SOL BEKTE GÖREV ALDI

Beşiktaş'ta kart cezasını tamamlayan Gedson Fernandes, ilk 11'deki yerini aldı.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Portekizli oyuncu, Adana Demirspor maçında görev yapamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sergilediği performansla büyük eleştiri toplayan Masuaku'yu yedeğe çekti ve Alanyaspor karşısında sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'u ilk 11'de tercih etti. Kazak oyuncu, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında da oyuna girmişti.

TARAFTAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Siyah-beyazlı takımın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı.

Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşmaya ilgi göstermedi.

SALİH UÇAN DALYA DEDİ

Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesi takımdaki 100. maçına çıkan Salih Uçan'a forma ve plaket hediye etti.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"4 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş ailesine katılan futbolcumuz Salih Uçan, şanlı formamızla 100. maçına çıktı.

Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Salih Uçan için Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız maç öncesinde bir tören düzenlendi.

Asbaşkanımız Mete Vardar, kulübümüze hizmetleri için teşekkür ettiği Salih Uçan'a kulübümüzün simgesi kartal heykeli ve çiçek takdim etti."

SALİH UÇAN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Siyah beyazlı takımda Salih Uçan, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

İkinci yarıda Salih'in yerine Cher Ndour oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Janvier'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Fatih'i aşan topu Lima, altıpas çizgisinin hemen gerinden ağlara gönderdi. 0-1

7. dakikada Alanyaspor savunmasının kaleciye gönderdiği pasta araya giren Rafa Silva, kaleci Ertuğrul'u da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

29. dakikada Augusto'nun sağ taraftan ortasında Yusuf Özdemir, ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

31. dakikada hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol pasını veren Augusto'nun ofsayt olması gerekçesiyle golü iptal etti.

45+5. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sol çaprazdan Semih Kılıçsoy'un röveşata vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

49. dakikada savunma arkasına atılan pasta rakibine pres yapan Semih Kılıçsoy, Lima'yı hataya zorladı. Pozisyonun devamında Kaleci Ertuğrul'un yumrukladığı top kısa düşünce Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un aşırtma vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

54. dakikada Gedson'un ceza sahası içi sağ taraftan pasında topla buluşan Rafa Silva'nın kale önünde topukla vuruşunda savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

82. dakikada Rafa Silva'nın topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sol taraftan içeriye çevirdiği top kale önündeki Semih Kılıçsoy ıskalayınca Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bahtiyar Zaynutdinov (Arthur Masuaku dk. 70), Salih Uçan (Cher Ndour dk. 46), Al-Musrati (Mustafa Hekimoğlu dk. 88), Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi (Alex Oxlade Chamberlain dk. 70), Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Joao Mario, Jean Onana, Can Keleş, Emrecan Terzi

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fatih Aksoy (Richard Coelho dk. 56), Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj, Nicolas Janvier (Buluthan Bulut dk. 86), Gaius Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Ui Jo Hwang dk. 74), Loide Augusto (Rony Lopes dk. 86), Sergio Cordova

Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Arda Usluoğlu, Jure Balkovec, Juan Coelho

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Rafa Silva (dk. 7) (Beşiktaş), Nuno Lima (dk.5) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Nuno Lima, Yusuf Özdemir (Alanyaspor)