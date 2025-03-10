Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.

Beşiktaş, 31. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İtalyan futbolcu, bu golüyle birlikte 11 Ocak'taki Bodrum FK maçının ardından ilk kez fileleri havalandırdı.

Gaziantep FK'ye beraberliği getiren golü 61. dakikada Arda Kızıldağ attı. Gaziantep'te Bruno Viana, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Gaziantep, 87. dakikada Furkan Soyalp'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın lig ve kupadaki altı maçlık galibiyet serisi sona erdi. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 44 puanda kaldı. Gaziantep FK, 35 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Kayserispor maçında forma şansı verdiği Jonas Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'u ilk 11'de görevlendirdi.

GABRİEL PAULİSTA, 18 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı.

Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi.

Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi.

ELAN RİCARDO İLE JONAS SVENSSON KADRODA YOK

Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.

MÜSABAKANIN TAKIM KADROLARINI ECE TEKMEN DUYURDU

Karşılaşma öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı.

GAZİANTEP FK İLK 11'İ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş karşısında takımını şu 11 ile sahaya sürdü:

Mustafa Burak Bozan, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Badou Ndiaye, Alexandru Maxim, Kacper Kozlowski, David Okereke, Emmanuel Boateng.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ taraftan Rashica'nın pasında penaltı noktası sağında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada Immobile'nin kafa pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rafa Silva, savunmada Viana'yı geçmek isterken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, direkt penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Immobile, sağ tarafa yerden yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0

33. dakikada Maxim'in pasında ceza yayı sol tarafından Kozlowski'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+3. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kozlowski'nin pasında sol çaprazda Arda Kızıldağ'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

52. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Joao Mario'nun yaptığı vuruşta kaleci Burak Kozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Mert Günok'un savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Rafa Silva, karşı karşıya pozisyonda kaleci Burak Kozan ceza yayı içinde ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Maxim'in kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

77. dakikada orta sahada Viana, topa vurduktan sonra Masuaku'ya yaptığı müdahale sonrası mücadelenin hakemi Zorbay Küçük tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

87. dakikada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Furkan Soyalp, rakibini geçip ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

90+1. dakikada Arroyo'nun sol taraftan yaptığı ortada Immobile'nin altıpas gerisinde yaptığı vuruşta savunmada Ertuğrul Ersoy'a çarpan top kaleci Burak Kozan'da kaldı.

90+6. dakikada sol kanatta Arroyo'nun yaptığı ortada kaleye yönelen şutu son anda kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Onur Bulut dk. 69), Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain (Hadziahmetovic dk. 79), Rashica (Muçi dk. 69), Rafa Silva, Joao Mario (Arroyo dk. 80), Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Paulista, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Semih Güler dk. 64), Husic, Sorescu, Ogün Özçiçek (Furkan Soyalp dk. 60), N'diaye, Maxim (Ertuğrul Ersoy dk. 82), Kozlowski, Okereke, Boateng (Lungoyi dk. 82)

Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro, Mbakata, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Immobile (dk. 31 pen.) (Beşiktaş), Arda Kızıldağ (dk. 61), Furkan Soyalp (dk. 87) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Viana (dk. 77) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Chamberlain, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Boateng, Arda Kızıldağ, Sorescu, Kozlowski, Burak Bozan, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)