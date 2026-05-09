Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlıların tek golü 14'de Orkun Kökçü (P), bordo mavililerin golleri 15'de Zubkov ve 62'de Muçi'den geldi.

Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor, puanını 69'a yükseltirken, Beşiktaş ise 59 puanda kaldı. Siyah beyazlılar, ligin son haftasında Rizespor'un konuğu olacak. Bordo mavililer ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

ONANA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 7. dakikasında bordo mavililere Andre Onana'dan kötü haber geldi. Kamerunlu file bekçisinin yerine oyuna genç kaleci Ahmet Doğan Yıldırım girdi.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Andre Onana, ayağında yaşadığı bir problem nedeniyle maça devam edemedi.

SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada oynanan son karşılaşmaya göre 2 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Deneyimli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan ve 1-0 kaybedilen müsabakanın 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın ortasında gün içinde kadrodan çıkarılan Emirhan Topçu'nun yerine Tiago Djalo'ya formayı emanet etti.

Konyaspor maçında sol açıkta görev yapan Junior Olaitan orta sahanın merkezinde görevlendirilirken, Wilfred Ndidi yedek soyundu. Nijeryalı oyuncunun yerine ise Çek futbolcu Vaclav Cerny forma giydi.

EMİRHAN TOPÇU, MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, mide rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten gün içinde yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır." denildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN 5 DAKİKALIK TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı.

Karşılaşmadan önce sosyal medyadan yapılan çağrıyla Beşiktaşlı taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu.

Taraftarlar, 5 dakikanın ardından takımlarına tezahüratlarla destek vermeye başladı.

SERGEN YALÇIN'A ISLIK

Kadroların anonsunun yapıldığı esnada siyah-beyazlı taraftarlar, sıra teknik direktör Sergen Yalçın'a geldiğinde deneyimli teknik adamı ıslıkla protesto etti.

Ayrıca maç başında "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratları yapıldı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Beşiktaşlı-Trabzonspor maçında tribünlerde boşluklar gözlendi.

Siyah-beyazlıların Karadeniz ekibiyle oynadığı sezonun son iç saha mücadelesinde, tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

ANNELER GÜNÜ UNUTULMADI

Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasından Tüpraş Stadı'nda önce Anneler Günü unutulmadı.

Statta yapılan anonsta tüm anneler onurlandırılırken, tribündeki futbolseverler ise bu özel günü alkışlarla kutladı.

MUÇİ, YENİDEN TÜPRAŞ STADI'NDA

Beşiktaş'tan sezon başında Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi, bordo-mavili formayla siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arnavut hücum oyuncusu, sezon başında Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında Shakhtar Donetsk, St. Patrick's ve Lausanne maçlarında görev yapmıştı.

25 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında oynanan ve 3-3 berabere biten maçta 1 gol atmıştı.

Eylül 2025'te Trabzon temsilcisine kiralanan Muçi, bu sezon 32 maçta 13 gol kaydetti.

TRABZONSPOR'DA ERKEN DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavili takımda Beşiktaş karşısında erken bir değişiklik yaşandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Trabzonspor savunmasının çıkarken yaptığı paslaşmada kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, ceza sahası içinde topu ayağından açtı. Araya giren Güney Koreli futbolcu Oh, genç file bekçisinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi.

14. dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere gönderdi: 1-0.

Trabzonspor, 15. dakikada beraberliği yakaladı. Orta sahanın solunda Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Umut Nayir, rakip kaleye doğru ilerledikten sonra Zubkov'u gördü. Ukraynalı futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

56. dakikada sol kanattan Rodvan'ın ceza sahasına yaptığı yerden ortaya Cerny'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı plase vuruş kaleci Ahmet'te kaldı.

59. dakikada Beşiktaş yarı sahasından topu alan Muçi, çalımlarla ceza sahasına kadar topla birlikte ilerledi. Bu oyuncunun ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Mert kornere çeldi.

62. dakikada gelişen hızlı Trabzonspor atağında kendi yarı sahasında meşin yuvarlağın sahibi olan Bouchouari, orta sahayı geçtikten sonra pasını sağ kanattaki Zubkov'a aktardı. Topla birlikte yay gerisine doğru hareketlenen Zubkov, sol taraftan ceza alanına giren Muçi'yi gördü. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı plase vuruş ağlara gitti. 1-2

83. dakikada Ersin'in pasında Asllani topun sahibi olamayınca araya Umut Nayir girdi. Umut'un bekletmeden pasını aktardığı Zubkov'un ceza yayı içerisinden çektiği sert şutta kaleci Ersin meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.