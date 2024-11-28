UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. UEFA'nın kararı nedeniyle İstanbul yerine Macaristan'da oynanan maçı Maccabi 3-1'lik skorla kazandı.

Maccabi, 23. dakikada Gavriel Kanichowsky'nin golüyle öne geçti. Rafa Silva, 38. dakikada skora dengeyi getirdi.

45+3. dakikada Dor Peretz, devrenin skorunu belirledi.

IMMOBILE'NİN GÜNÜ DEĞİL

Cher Ndour'un 60. dakikada fileleri havalandıran vuruşu, pozisyon öncesinde Immobile ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Ciro Immobile, bu kez 71. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Maccabi, 81.dakikada Weslley Patati'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.

BİR İSRAİL EKİBİNE İLK KEZ KAYBETTİ

Avrupa Ligi'ndeki 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 6 puanda kaldı. İsrail takımlarına karşı oynadığı ilk 6 maçta yenilmeyen Beşiktaş, 4 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından ilk kez kaybetti.

İlk 4 maçında puan alamayan Maccabi, bu sonuçla puanını 3'e çıkardı.

Beşiktaş, bir sonraki maçında Bodo/Glimt'e konuk olacak. Maccabi ise RFS'yi ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen kentinde konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, hafta sonu Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Göztepe karşılaşmasına 11'de başlayan Emirhan Topçu ve Al Musrati'yi kulübeye çeken siyah-beyazlı teknik adam, iki oyuncunun yerine Joao Mario ile Ciro Immobile'ye forma verdi.

BEŞİKTAŞ HEYETİ, İSRAİLLİLERLE BİR ARAYA GELMEDİ

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.

UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.

HACIOSMANOĞLU, BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADI

Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi.

İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.

NECİP UYSAL TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, Macaristan'da takımını yalnız bırakmadı.

Tedavisi devam eden siyah-beyazlı oyuncu, kadroda yer almamasına rağmen maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınmayı takip etti.

IMMOBİLE 3 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, 3 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığın ardından ligde RAMS Başakşehir ve Göztepe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö maçlarında görev yapamayan tecrübeli oyuncu, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla hücum hattının en ucundaki görev bölgesine döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada caza sahası içinde topla buluşan Turgeman'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

23. dakikada sağ kanattan Davida'nın pasında kale önünde Kanichowsky topu ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada Semih'in pasında orta sahada topla buluşan Rafa Silva, hızla ceza sahası içine girip, kaleci Mishpati ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

45+1. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta Rashica'nın pasında Rafa Silva'nın şutunda top kaleyi bulmadı.

45+3. dakikada sol kanattan Weslley'in kale önüne pasında Dor Peretz'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

53. dakikada ceza yayı üzerinden Weslley Patati'nin yerden şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

55. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Salih'in sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

70. dakikada Semih'in şutunda Lamkin topa elle müdahale edince hakem Sozza penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada beyaz noktanın başına geçen Immobile'nin şutunda kaleci Mishpati gole izin vermedi.

80. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Turgeman'ın şutunda kaleci Mert'ten dönen topu Weslley Patati ağlara gönderdi. 1-3

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista (Emirhan Topçu dk. 20), Uduokhai (Tayyip Talha Sanuç dk. 46), Masuaku (Mustafa Hekimoğlu dk. 83), Gedson, Joao Mario (Salih Uçan dk. 46), Rashica (Cher Ndour dk. 46), Rafa Silva, Semih, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Emrecan Terzi, Al-Musrati, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Can Keleş

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo (Asante dk. 90+2), Jehezkel (Nachmias dk. 67), Peretz (Sissokho dk. 67), Overeem, Kanichowsky, Davida, Weslley Patati (Henry Addo dk. 86), Turgeman (Elad Madmon dk. 86)

Yedekler: Simon Sluga, Roy Revivo, Eran Zahavi, Yonas Malede, Ido Shahar, Avishay Cohen, Hisham Layous

Teknik Direktör: Zarko Lazetic

Goller: Rafa Silva (dk. 38) (Beşiktaş), Kanichowsky (dk. 23), Dor Peretz (dk. 45+3), Weslley Patati (dk. 80) (Maccabi Tel Aviv)

Sarı kart: Masuaku, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Stojic, Overeem (Maccabi Tel Aviv)