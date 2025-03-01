Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada penaltıdan Semih Kılıçsoy kaydetti.

Ole Gunnar Solskajer ile ligde yenilgisi olmayan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini aldı. Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ise çıktığı 5. maçta ilk kez mağlup oldu.

Galbiyetin ardından puanını 44'e yükselten Siyah-Beyazlılar, 4. sırada yer aldı. 24 puanda kalan Sarı-Kırmızılılar ise 17. sırada konumlandı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Kayserispor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de dört değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre dört değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, kupa maçında forma şansı verdiği Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un yerine Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.

BEŞİKTAŞ, 10 MAÇTIR KAYSERİSPOR'A YENİLMİYOR

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor karşısındaki yenilmezlik serisi 10 maça yükseldi.

Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 9 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.

ELAN RİCARDO HASTALIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, hastalığı nedeniyle Kayserispor karşısında kadroda yer almadı.

Karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kolombiyalı futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını ve bu nedenle kadro dışında kaldığını belirtti.

KART SINIRINDAKİLER FİRE VERMEDİ

Beşiktaş'ta üç oyuncu, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecekti. Bu üç futbolcu, cezalı duruma düşmedi ve 27. haftada Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyebilecek.

EDUARD GRAF MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Beşiktaş'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine getirdiği Eduard Graf, Kayserispor maçını tribünden takip etti.

Alman futbol adamı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı takımda görevine başlayan Graf, Kayserispor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasını tribünden izledi.

BEŞİKTAŞ'IN KURULUŞUNUN 122. YILINA ÖZEL PANKART

Karşılaşmadan önce kale arkasındaki tribünde siyah-beyazlı kulübün 122. yılına özel pankart açıldı.

Açılan pankartta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın kulüp tarihinde önemli yere sahip isimler Hakkı Yeten (Baba Hakkı), Süleyman Seba ve siyah-beyazlı kulübün kurucuları yer alırken, "Şeref dolu 122 yıl" ifadesine yer verildi.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne Beşiktaş'ın kuruluşunun 122. yılına özel hazırlanmış tişörtlerle çıktı.

KAYSERİSPOR İLK 11'İ

Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic, Beşiktaş önünde takımını şu 11 ile sahaya sürdü:

Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, Carlos Mane ve Duckens Nazon

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Rashica'nın kafayla attığı pasta topla buluşan Rafa Silva, ceza yayı sağ tarafına kadar ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

29. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

36. dakikada Nazon'un pasında topla buluşan Carlos Mane ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

45. dakikada Immobile'nin pasında topla buluşan Joao Mario, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

52. dakikada Nazon, Miguel Cardoso ile verkaçı sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

60. dakikada sağ taraftan pasla kullanılan kornerde ceza sahası içi sağ çaprazda Arroyo'nun şutu sonrası kale önünde Uduokhai'nin dokunduğu topu son anda kaleci Bilal Bayazit çeldi.

66. dakikada Immobile'nin pasında topla buluşan Masuaku, ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+5. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Muçi, Kartal Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Semih Kılıçsoy, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Halil Umut Meler, Osman Gökhan Bilir, Erkan Akbulut

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain (Hadziahmetovic dk. 57), Gedson Fernandes, Rashica (Arroyo dk. 58), Rafa Silva (Tayyip Talha Sanuç dk. 87), Joao Mario (Muçi dk. 68), Immobile (Semih Kılıçsoy dk. 68)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Carole dk. 71), Kartal Yılmaz, Karimi (Talha Sarıarslan dk. 81), Carlos Mane (Ramazan Civelek dk. 46), Bourabia (Ackah dk. 71), Miguel Cardoso, Nazon (Bahoken dk. 78)

Yedekler: Onurcan Piri, Hosseini, Baran Ali Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Goller: Joao Mario (dk. 45), Semih Kılıçsoy (dk. 90+7 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Carlos Mane, Bourabia (Kayserispor)