Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario kaydetti.

Mücadele Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada da Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Siyah Beyazlılar, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı.

İlk haftada evinde Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan Kırklarelispor ise bu sonucun ardından 1 puanda kaldı.

Beşiktaş, kupanın bir sonraki maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Kırklarelispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de ise Beşiktaş, haftayı BAY geçecek. TFF 2. Lig'de Kırklarelispor ise Altınordu'ya konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'u konuk eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmaya büyük oranda rotasyonla çıktı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda deplasmanında Twente ile oynanan müsabakanın kadrosuna göre 7 değişiklik yaptı.

Monaco'ya kiralanan Al Musrati'nin yanı sıra Mert Günok, Jonas Svensson, Gedson Fernandes, Milot Rashica yedek soyundurulurken dinlendirilen Rafa Silva ile Ciro Immobile kadroya alınmadı.

Norveçli teknik, Kırklarelispor karşısında yaptığı rotasyonda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Joao Mario, Alex Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na şans verdi.

RAFA SİLVA İLK KEZ MAÇ KAÇIRDI

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rafa Silva, bu sezon ilk kez bir maçta saha dışında kaldı.

Beşiktaş'ın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 32 maçta da 11'de ya da yedeklerde yer alan Rafa Silva, dinlendirildiği için Kırklarelispor maçında kadro alınmadı.

Ligde 20, Avrupa'da 10, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda 1'er maç oynayan yıldız oyuncu bu maçlarda 10 gol attı.

Portekizli oyuncu, Twente ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

3 GENÇ İLK KEZ A TAKIMDA

Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımının 3 oyuncusu ilk kez A takım forması giydi.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kadrosunda yer alan Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar, Kırklarelispor maçında ilk kez A takım kadrosuna dahil olarak kariyerlerinde yeni bir adım attılar.

Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Arda Berk Özüarap da müsabakada yer alan Beşiktaşlı genç futbolcular oldu.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Biletleri 10 ve 20 liradan satışa çıkan maçı yaklaşık 15 bin taraftar tribünden takip etti.

Öte yandan Beşiktaş sahaya, "6 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız." yazılı pankartla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında topla buluşan Muçi, ceza sahası içi sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı meşin yuvarlağı kurtardı.

42. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muçi, rakibini geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-0

79. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında Rashica'nın, içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Joao Mario boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Rashica'nın içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Fahri Kerem Ay'ın yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Şenol Bektaş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut (Fahri Kerem Ay dk. 83), Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Salih Uçan (Svensson dk. 73), Chamberlain (Gedson Fernandes dk. 62), Muçi (Rashica dk. 72), Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu (Yakup Arda Kılıç dk. 63)

Yedekler: Mert Günok, Baran Can, Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Arda Özüarap

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Kırklarelispor: Burak Sarı, Raşit Yöndem, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya (Emir Miray Köksal dk. 90), Semih Üstün (Yücel Candemir dk. 82), Taşkın Kartal, Denizhan Taşkan (Hozan Harman dk. 90), Erdem Dikbasan, Eray Karataş (Berke Can Özsoy dk. 90+1), Okan Derici (Cemil Devrim dk. 90+1)

Yedekler: Erkam Erginsoy, Emre Balkı, Rüzgar Derici, Ertuğrul Tüysüz, Burak Bozbey

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Goller: Muçi (dk. 62), Joao Mario (dk. 79) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Salih Uçan, Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Yücel Candemir (Kırklarelispor)