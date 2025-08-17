Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini 19. dakikada penaltıdan Abraham ve 90+5'te Rafa Silva attı. Konuk ekibin tek golünü ise 29. dakikada Thiam kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 3 puana yükseldi.

Beşiktaş'ın gelecek hafta Konyaspor ile oynayacağı maç ertelendi. Eyüpspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının karşısına ikas Eyüpspor müsabakasıyla çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

St. Patrick's maçının ikinci yarısında kulübeye çekilen David Jurasek'e sakatlığı nedeniyle Eyüpspor karşısında şans vermeyen Norveçli teknik adam, Çekyalı oyuncunun yerine Felix Uduokhai'ya görev verdi.

Demir Ege Tıknaz'ı yedek soyunduran Solskjaer, orta sahada yeni transfer Wilfred Ndidi'yi oynatırken, Kenny Arroyo'yu yedek soyundurarak Joao Mario'yu görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'ya şans verdi.

Orta sahanın merkezini Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü'den oluşturan Solskjaer, hücum hattında ise Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham'ı oynattı.

MUÇİ ISINIRKEN SAKATLANDI

Beşiktaş'ta maç önü ısınması sırasında sakatlanan Ernest Muçi, yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

Karşılaşma öncesi açıklanan 11 kişilik kadroda yedekler arasında yer alan Rashica, Muçi'nin ısınma sırasında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden 11'e dahil edildi.

NDİDİ SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

St. Patrick's maçında statü gereği forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Eyüpspor'a karşı orta sahada görev alırken ilk kez siyah-beyazlı taraftarlarla tanıştı.

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimlerden oldu.

FİLİSTİN'E DESTEK DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Filistin'e desteğini Eyüpspor karşısında da sürdürdü.

İlk olarak St. Patrick's maçında doğu tribününe asılan "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadelerinin yer aldığı pankart aynı yerine asıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Beşiktaş'ta önde yapılan baskı sonrası kazanılan top son olarak Rashica'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

17. dakikada ceza yayı önünde sırtı dönük topla buluşan Abraham, dönerek pasında Orkun topa hareketlenirken, Robin Yalçın'ın kayarak müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

19. dakikada beyaz noktanın başına geçen Abraham, topu filelere gönderdi. 1-0

27. dakikada sağ kanatta Rashica'nın pasında Rafa Silva, kaleyi karşıdan gören noktadan ayak dışı yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Luccas Claro kafayı vururken, Abraham'dan sekerek kaleye yönelen topu Thiam kafayla ağlara yolladı. 1-1

39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Rashica'nın sert şutunda kaleci Marcos Felipe sağına yatarak çelerken top üst ağlarda kaldı.

43. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Mame Thiam, kale önünden yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

61. dakikada sol kanattan topa hareketlenen Joao Mario, ceza sahasındaki Rafa Silva'ya pasını aktardı. Rafa Silva'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Abraham, pasını Rafa Silva'ya verdi. Rafa Silva'nın bekletmeden vuruşunda top dışarı çıktı.

77. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Joao Mario, kaleyi karşıdan gören noktadan yapmak istediği şutta savunma ayak koydu. Seken topa Felix kafayı vururken kaleci sağına gelen topu kornere çeldi.

82. dakikada ceza yayının sağından Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Mert Günok sağına yatarak topa sahip oldu.

83. dakikada gelişen Eyüpspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Ampem, dar açıdan sert şutunda kaleci Mert ayaklarıyla topu çeldi.

88. dakikada sağ kanatta top hareketlenen Taylan Bulut'un ortasında Abraham yakın mesafeden kafayı vururken kaleci gole izin vermedi.

89. dakikada Kartal Kayra'dan pasını alan Abraham, bekletmeden ceza yayı üzerindeki Joao Mario'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Marcos Felipe soluna uzanarak topa sahip oldu.

90+5. dakikada Demir Ege'nin ceza yayı gerisinden sert şutunda kaleciden seken top Abraham'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

90+6. dakikada Gabriel Paulista'nın derinlemesine pasında Rafa Silva, ceza sahasına girerek sert şutla topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Tüpraş

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Engin Gözütok, Murat Altan

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson (Taylan Bulut dk. 85), Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu (Emrecan Terzi dk. 70), Wilfred Ndidi (Demir Ege Tıknaz dk. 70), Orkun Kökçü (Kartal Kayra Yılmaz dk. 85), Milot Rashica (Tayyip Talha Sanuç dk. 90+8), Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Necip Uysal

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Calegari (Emre Akbaba dk. 75), Kerem Demirbay, Yalçın Kayan (Melih Kabasakal dk. 63), Serdar Gürler (Prince Ampem dk. 75), Halil Akbunar (Svit Seslar dk. 56), Denis Draguş (Umut Bozok dk. 75), Mame Thiam

Yedekler: Halil Yeral, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Hamza Akman

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Goller: Tammy Abraham (dk. 19 pen.), Rafa Silva (dk. 90+6) (Beşiktaş), Thiam (dk. 29) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Luccas Claro, Yalçın Kayan (Eyüpspor), Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)