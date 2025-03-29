Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, 23. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray, Lucas Torreira'nın 45. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin 36. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş derbisini 10 kişi tamamladı. Beşiktaş'ta da Semih Kılıçsoy uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki namağlup serisi sona erdi ve sarı-kırmızılılar bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjar, çıktığı ilk İstanbul derbisinden galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde iki maç sonra kazandı ve 47 puana yükseldi. Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligde gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar, 2 Nisan Çarşamba günü ise Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

PUAN DURUMU

(71) Galatasaray (28 maç)

(65) Fenerbahçe (27 maç)

(47) Beşiktaş (27 maç)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'inde üç değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Tayyip Talha Sanuç'un yerine sağ bekte Jonas Svensson'a, savunmanın ortasında ise sakatlanan Felix Uduokhai'nin yerine ise Emirhan Topçu'ya forma verdi.

Golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kulübeye çeken Solskjaer, Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Ernest Muçi'yi ise Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Deneyimli teknik adamın, sarı-kırmızılı takım karşısında forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuyu oynatmaması dikkati çekti.

CİRO IMMOBİLE YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in derbide ilk 11'de şans vermediği İtalyan futbolcu, bu sezon üçüncü kez yedek soyundu.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Immobile, son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda yapılan Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

SOLSKJAER'DEN SANTRFORSUZ FORMASYON

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişikliğe imza attı.

Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Ciro Immobile'nin yerine en uç noktada Rafa Silva'yı görevlendirdi.

Solskjaer, bu değişiklikle forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuya şans vermemesi dikkati çekti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi maçına çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı.

Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.

JONAS SVENSSON İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Jonas Svensson, iki maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor mücadelelerinde forma giyemeyen Svensson, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlılar, Norveçli futbolcunun oynamadığı söz konusu iki müsabakayı da kaybetmişti.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

ESKİ HAKEM URS MEİER, TÜPRAŞ STADI'NDA

Beşiktaş Kulübü, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından maçtan önce Meier'in VAR monitörü yanındaki fotoğrafını paylaşarak "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerine yer verdi.

Meier'in, derbiyi Serdal Adalı ile izleyeceği ve maçtan sonra tartışmalı pozisyonları kulübün sosyal mecralarında değerlendireceği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübünün isteğine rağmen müsabakaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı hakem atanmaması tartışmaların büyümesine neden olmuştu.

DOLMABAHÇE KAPALI GİŞE

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Masuaku'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gedson'un kale alanından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada Joao Mario'nun pasında topla buluşan Rafa Silva'nın sol taraftan ceza sahası içine girip Sanchez'i çalımladıktan sonra çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayı gerisinden sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Mert, uzak köşeye yönelen topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada Emirhan Topçu'nun savunma arkasına havadan uzun pasında topa harektlenen Muçi, sol çaprazdan ceza sahası içine girerken Frankowski tarafından faul ile durduruldu.

36. dakikada Frankowski'nin Muçi'ye yaptığı pozisyonda sarı kartına başvuran hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

37. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Rashica'nın sol çaprazdan sert vuruşunda önce Barış Alper'e sonra da Torreira'ya çarpan meşin yuvarlak, üstten az farkla kornere gitti.

45. dakikada Sara'nın pasında Torreira'nın kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza yayının gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu. 1-1

66. dakikada Joao Mario'nun ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan vuruşunda kale önünde Gedson'un tamamladığı meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

75. dakikada Rashica'nın sağ taraftan ortasında Joao Mario'nun göğsüyle indirdiği topa Rafa Silva gelişine vuruşunda kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

79. dakikada Joao Mario'nun sol taraftan içeri çevirdiği topla buluşan Rashica, pasını sağ taraftaki Semih'e çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'nın müdahalesi sonrası oyun alanına geri döndü.

90+6. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e yaptığı hareket sebebiyle Semih Kılıçsoy'a kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario (Mustafa Hekimoğlu dk. 85), Ernest Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 65), Rafa Silva (Salih Uçan dk. 90+3)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solksjaer

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 83), Eren Elmalı, Lucas Torreira (Ahmed Kutucu dk. 83), Gabriel Sara (Dries Mertens dk. 71), Yunus Akgün (Mario Lemina dk. 62), Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rafa Silva (dk. 23), Gedson Fernandes (dk. 66) (Beşiktaş), Lucas Torreira (dk. 45) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Semih Kılıçsoy (dk. 90+6) (Beşiktaş), Przemyslaw Frankowski (dk. 36) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Milot Rashica (Beşiktaş), Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu (Galatasaray)