Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 23. dakikada Deniz Türüç'le öne geçse de siyah-beyazlılar 34'te Cerny ve 77'de Orkun Kökçü'nün golleriyle galibiyete uzandı.

Beşiktaş, bu galibiyetle beraber puanını 36'ya yükseltti. Konyaspor ise 19 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde önümüzdeki hafta Alanyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise evinde Göztepe ile karşılaşacak.

ORKUN'DAN ÜST ÜSTE 2. GOL

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında ağları bulmasının ardından Konyaspor maçında da ağları havalandırarak üst üste iki maçta da golünü atmayı başardı.

ASLLANI SİFTAHI KÖTÜ YAPTI

Beşiktaş'ta yeni transfer Kristjan Asllani, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Arnavut oyuncu, 76. dakikada oyuna girdi 81. dakikada kırmızı kart gördü.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Karşılaşma henüz başlamadan taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımı alkışlamalarının ardından yönetime tepki gösterdi. Tribünler, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Siyah-beyazlı tribünler, maç başlarken yönetime tepkilerine devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar, İstiklal Marşı'nın ardından da "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Tepkiler karşılaşma sürerken de devam etti.

EL BİLAL TOURE, ALANYA MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, Konyaspor maçında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Malili oyuncu Alanyaspor karşısında görev alamayacak.

SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde Eyüpspor ile oynanan son maça göre 4 değişikliğe gitti.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin ve Yasin Özcan şans bekledi.

Tecrübeli teknik adam, ligin 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Savunmanın sağında Taylan Bulut'u yedek soyunduran 53 yaşındaki teknik direktör, formayı Gökhan Sazdağı'na teslim etti. Sergen Yalçın, orta sahada Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine ise Salih Uçan'ı görevlendirdi.

Yalçın, geçen hafta santrfor bölgesinde şans verdiği El Bilal Toure'yi sol açıkta görevlendirirken, Jota Silva ise kulübe yer aldı. Karşılaşmada en ileri uçta ise Mustafa Erhan Hekimoğlu görev yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, Eyüpspor karşısında ilk 11'de yer alan Milot Rashica'nın yerine de Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

YASİN ÖZCAN İLE ASLLANİ KADRODA

Beşiktaş'ın yeni transferleri Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, iki yeni isme de yedek kulübesinde yer verdi.

Yasin Özcan ve Asllani, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında şans bulması durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

NDİDİ'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Karşılaşmadan önce Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin vefat eden babası Sunday Ndidi unutulmadı.

Statta yapılan anonsta trafik kazasında hayatını kaybeden Sunday Ndidi için siyah-beyazlı oyuncu, ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulunuldu.

"6 ŞUBAT" UNUTULMADI

6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı izler bırakan deprem unutulmadı.

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne "6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal" pankartıyla çıktı.

NDİDİ, 5 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, 5 karşılaşma sonra kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldıktan sonra turnuvanın bitişinde İstanbul'a dönmüş ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyememişti.

Ndidi, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında formasından uzak kaldı.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlı formayı bu sezon 6 kez giyen 18 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında ilk kez 11'de görev yaptı.

İLK 11'İN ANONSUNDA ISLIK

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmadan önce maç kadrosunun anonsu sırasında ıslıklı protestoda bulundu.

Futbolcu isimlerinin anonsunun yapıldığı sırada bazı taraftarlar oyunculara destek verirken, bazı futbolseverler ise ıslıkla protesto etti.

YÖNETİME TEPKİ

Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasından önce siyah-beyazlı tribünler, kulüp yönetimini protesto etti.

Tüpraş Stadı'nda tribünde yer alan Beşiktaşlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.

SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan dakikalar önce teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne davet ederek destek verdi.

Sergen Yalçın ise siyah-beyazlı taraftarların desteğine karşılık tribünleri selamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte kaleci Bahadır Han Güngördü, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

22. dakikada bu kez sol çaprazda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği yere çarparak auta çıktı.

23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Muleka'nın orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakip kaleye ilerleyip ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından topu ağlara gönderdi: 0-1.

25. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası yakınında iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında Cerny'nin havalandırdığı top, sol çapraza açıldı ve Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Orkun'un ceza sahası sol çaprazından yerden şutunda kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı arka direkte Cerny tamamladı ve siyah-beyazlılar beraberliği buldu: 1-1.

42. dakikada sol kanatta Orkun Kökçü, Muleka'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte uygun pozisyonda Cengiz Ünder'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın mesafeden yan direğe çarptı ve dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

60. dakikada Konyaspor net pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Bahadır'ın uzun topunda Djalo'dan seken meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Muleka'nın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin sağ kanattan sol ayağıyla kale önüne yaptığı ortada kaleci Bahadır Han Güngördü'nün yumruklamaya çalıştığı top sol çapraza açıldı. Ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağı sağına çeken Orkun'un düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

82. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Oyuna 6 dakika önce dahil olan Asllani, takımını atağa kaldırırken Deniz Türüç'e yaptığı müdahale sonrasında oyun durdu. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Batuhan Kolak, Asllani'yi doğrudan kırmızı kartla oyun dışında gönderdi.

Beşiktaş, maçı 2-1 kazandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan (Dk. 68 Rashica), Orkun Kökçü (Dk. 90+1 Kartal Kayra Yılmaz), Cengiz Ünder (Dk. 76 Asllani), Cerny (Dk. 76 Jota Silva), Toure, Mustafa Erhan Hekimoğlu (Dk. 69 Ndidi)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 83 Nagalo), Bazoer (Dk. 83 Arif Boşluk), Adil Demirbağ, Guilherme, Bjorlo (Dk. 87 Melih İbrahimoğlu), Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Muleka, Bardhi (Dk. 83 Svendsen), Kramer

Goller: Dk. 23 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 34 Cerny, Dk. 77 Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 82 Asllani (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 21 Uğurcan Yazğılı, Dk. 57 Bazoer, Dk. 67 Adil Demirbağ, Dk. 88 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Kramer, Dk. 90+5 Berkan Kutlu (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 51 Salih Uçan, Dk. 64 Toure (Beşiktaş)