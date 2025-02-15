Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi Beşiktaş evinde Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçın ilk golünü konuk ekip Trabzonspor adına 17. dakikada Simon Banza kaydetti.

İkinci yarıda geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ın gollerini ise 53. dakikada Rafa Silva ve 65. dakikada Arseniy Batagov kendi ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Beşiktaş 38 puana ulaşırken, bu sezon ligde çıktığı 11. deplasman maçından da galip ayrılamayan Trabzonspor 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlılar Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Solskjaer, Sivasspor karşısında hücumda görev verdiği Ernest Muçi'yi yedeğe çekerken sarı kart cezasını tamamlayan Rafa Silva'ya formayı verdi.

RAFA SİLVA, YENİDEN İLK 11'DE

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamlayan Rafa Silva, ilk 11'de maça başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçen hafta formasından uzak kalan Portekizli futbolcuyu Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde görevlendirdi.

YENİ TRANSFER ARROYO KADRODA

Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo, Trabzonspor karşısında maç kadrosunda yer aldı.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Ekvadorlu futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Solskjaer, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a sezon başında bonservisi kiralanan ve ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönen Amir Hadziahmetovic'i de kadroda yedekler arasına yazdı.

ELAN RİCARDO KADRODA YOK

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Elan Ricardo, yorgunluğu nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.

Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, "Elan, Keny'ye göre biraz geç geldi. Uzun yolculuk, jet lag, yorgunluk. Adaptasyon önemli. Onu kadroya almadan önce biraz daha idman yaptırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MERT GÜNOK'A 100. MAÇ PLAKETİ VERİLDİ

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a, Trabzonspor maçının öncesinde plaket takdim edildi.

Siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan deneyimli kaleci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı ödülünü o dönemde almak istemedi.

Ligde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok'a müsabakadan önce 100. maç plaketi verildi.

Başarılı eldiven, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fair play ödülüne layık görüldüğü için de plaketle onurlandırıldı.

ŞENOL GÜNEŞ, 4 BİN 500 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam geldi.

Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu.

Tecrübeli teknik adam, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra siyah-beyazlı taraftarın karşısında rakip teknik adam görevinde yer aldı.

TRABZONSPOR İLK 11'İ

Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş karşısında takımını "Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan ve Simon Banza, 11'i ile sahaya sürdü.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ ANILDI

Uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesinde anıldı.

Bordo-mavili takım, ısınmada Minguzzi'yi anmak için resminin olduğu tişörtlerle sahaya çıktı.

Tüpraş Stadı'ndaki skor tabelasına Minguzzi'nin fotoğrafı ve iki takımın logoları yansıtıldı.

FETHİ HEPER İÇİN SAYGI DURUŞU

Hayatını 81 yaşında kaybeden Fethi Heper için karşılaşma öncsinde saygı duruşu yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Heper, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Masuaku'nun yerden sert ortasına Savic ayak koyarken, ceza yayına açılan topa Rafa Silva sert vurdu, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada sol kanatta topu alan Rashica, rakibinin üzerine giderek sol çaprazdan ceza sahası içine orta yaptı. Ciro Immobile'nin altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya gitti.

17. dakikada Rafa Silva'nın kendi yarı alanındaki hatalı pasında araya giren Edin Visca bekletmeden topu Banza'ya aktardı. Banza'nın ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta kaleci Mert'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Visca'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yerden gelen topa Muhammed Cham'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

45. dakikada Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Ciro Immobile'nin gelişine vuruşunda top, kaleci Uğurcan'da kaldı.