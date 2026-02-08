Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlıların gollerini 32'de Orkun Kökçü, 54'de Hyeon-gyu Oh kaydederken, konuk ekibin golleri ise 9 ve 16. dakikalarda Güven Yalçın'dan geldi.

Beşiktaş, önümüzdeki hafta ligde Başakşehir'in konuğu olacak. Alanyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

HYEON-GYU OH'TAN İLK MAÇINDA JENERİKLİK GOL!

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, siyah beyazlılardaki kariyerine muhteşem başladı. Çıktığı ilk maçında rövaşata golü atan 24 yaşındaki futbolcu, perdeyi çok şık bir golle açtı.

Maçta dakikalar 54'ü gösterirken ceza sahasında içeriye çevrilen topa çok şık bir vuruş yapan Hyeon-gyu Oh, skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü çok kritik bir maçta attığı rövaşata golüyle açmış oldu. Öte yandan bu golle birlikte, Beşiktaş tarihinde gol atan ilk Güney Koreli futbolcu oldu.

TARAFTARLARDAN ERSİN DESTANOĞLU'NA ÖNCE DESTEK SONRA TEPKİ!

Karşılaşmadan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Ersin, tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayarak alkışlarla karşılık verdi.

Alanyaspor'un 16 dakikada iki gol bulmasının ardından Beşiktaş tribünleri, Ersin Destanoğlu'nu topla buluştuğu anlarda ıslıkladı ve protesto etti.

GÜVEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'A KARŞI DURDURULAMIYOR

Corendon Alanyaspor'un 27 yaşındaki forveti Güven Yalçın'ın şansı bu sezon eski takımı Beşiktaş'a karşı tuttu.

Güven, bu sezon Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 lig maçında 3 gol attı.

Alanyaspor'un 2-0 kazandığı 31 Ağustos 2025'teki maçın son 22 dakikasında görev alan Güven, fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Dolmabahçe'deki maçta ise Güven, 9 ve 16. dakikalarda eski takımının ağlarını havalandırdı ve sevinmedi.

SERGEN YALÇIN'DAN 9 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada Kocaelispor ile oynanan son maça göre kadroda 9 değişlik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Mustafa Erhan Hekimoğlu şans bekledi.

Teknik direktör Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere biten maça göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, söz konusu müsabakadan sadece kaleci Ersin Destanoğlu ile orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi yeniden görevlendirdi. 53 yaşındaki teknik adam, Alanya temsilcisi karşısında Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Jota Silva'yı yedeğe çekti.

Siyah-beyazlılarda Devrim Şahin ve Taylan Bulut ile sarı kart cezalısı El Bilal Toure, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.

ÜÇ YENİ TRANSFER İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta üç yeni transfer Alanyaspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou ve Hyeon-gyu Oh ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

Kupadaki Kocaelispor maçında sonradan oyuna giren Junior Olaitan ise Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.

Diğer yeni transfer Amir Murillo ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

BEŞİKTAŞ'TAN EPİLEPSİ FARKINDALIĞINA DESTEK

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor maçının ısınma bölümünde epilepsi farkındalığına dikkati çekti.

Beşiktaşlı oyuncular, ısınma bölümüne üzerinde "Epilepside ilk yardım hayat kurtarır" yazılı pankartla çıktı.

"6 ŞUBAT" UNUTULMADI

6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Tüpraş Stadı'nda bir kez daha unutulmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmadan önce depremde zarar gören şehirlerin isimlerini tek tek söylerken, futbolseverler "Burada" diyerek eşlik etti.

Beşiktaşlı futbolcular ise seremoniye "6 Şubat 2023'te hissedilen: 7.7 Bugün hissedilen: Dinmeyen acılarımız" pankartıyla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada soldan içe kateden Ruan'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

9. dakikada Alanyaspor golü buldu. Hwang'ın pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 0-1.

16. dakikada Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Savunma oyuncusu Ümit Akdağ, soldan taşıdığı topu ortadaki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

29. dakikada Güney Koreli futbolcu Oh, ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Oğuzhan Çakır, Ümit Akdağ'ın Oh'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. 33'üncü dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

45+3. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, sol çaprazdaki Cerny'nin önünde kaldı. Oyuncunun altıpasın çaprazından çektiği şutta kaleci Victor, meşin yuvarlağı çeldi.

Alanyaspor, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

52. dakikada Olaitan'ın pasıyla topla buluşan Ndidi'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, gole izin vermedi.

53. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte arka direkte Agbadou, topu kale önüne indirdi. Altıpas gerisinde Güney Koreli futbolcu Oh'un savunmaya rağmen yaptığı röveşatada meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle önce golü geçerli saymadı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, 58. dakikada gol kararı verdi: 2-2.

61. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün savunma arkasına gönderdiği şık pasa hareketlenen Cerny'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Victor, üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.

71. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yerden çıkardığı pasa kayarak sol ayağıyla vuran Oh'un şutunda kaleci Victor, bir kez daha gole izin vermedi.

84. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden kullandığı frikikte meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Emin Tuğral, Murat Temel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Murillo), Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 88 Salih Uçan), Cengiz Ünder (Dk. 88 Rashica), Cerny (Dk. 78 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Oh

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 83 Fatih Aksoy), Ruan (Dk. 83 Enes Keskin), Hagi (Dk. 62 Meschak), Hwang (Dk. 73 Efecan Karaca), Güven Yalçın (Dk. 62 Mounie)

Goller: Dk. 9 ve 16 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 33 Orkun Kökçü (Penaltıdan), Dk. 53 Oh (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 1 Cerny, Dk. 44 Oh (Beşiktaş), Dk. 45+2 Joao Pereira (Teknik direktör), Dk. 64 Ertuğrul Taşkıran (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Lima, Dk. 85 Victor, Dk. 90+4 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)