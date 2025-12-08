Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk etti. Beşiktaş'ın golleri 35. dakikada El Bilal Toure ve 70. dakikada Tammy Abraham'dan gelirken, Gaziantep FK 'da Bayo, 7 ve 66. dakikalarda ağları havalandırdı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 25'e, Gaziantep FK ise 23'e çıkardı.

Siyah beyazlılar, önümüzdeki hafta Trabzonspor'un konuğu olacak. Gaziantep FK ise, evinde Göztepe ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, "DOLMABAHÇE"DE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak 13. haftada ise iç sahada Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evinde oynadığı son 4 mücadelede 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, olası 12 puanın yalnızca ikisini cebine koydu.

BEŞİKTAŞ'TA 2 SAKATLIK

Maçın 23. dakikasında hissettiği ağrı sonrasında yerde kalan ve yedek kulübesiyle iletişime geçen Cengiz Ünder maça devam edemeyeceğini belirtti. Milli futbolcu yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

Jota Silva, ilk yarının son anlarında ceza sahası içerisinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Maça devam edemeyen Jota ikinci yarının başında yerini Tammy Abraham'a bıraktı.

HAKEM TEPKİSİ

Gaziantep FK, 7. dakikada Bayo'nun golüyle öne geçti. VAR incelemesinde ofsayt kontrolü yapıldıktan sonra gol geçerli sayıldı.

Beşiktaş, VAR görselini paylaşarak karara tepki gösteri. Siyah beyazlılar, yaptığı paylaşımda "YORUMSUZ" ifadesini kullandı.

Siyah Beyazlılar, ilk yarının son anlarında Jota Silva'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona devam kararı çıkmasına "Kime VAR, kime YOK!" notuyla yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile ligde oynanan son maça göre tek değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele başlangıcında siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadeleye göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın 53 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın, sol bekte David Jurasek'in yerine sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'a formayı teslim etti.

Tecrübeli teknik adam, El Bilal Toure'yi ise santrfor bölgesinde görevlendirdi.

RIDVAN YILMAZ İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan sol bek Rıdvan Yılmaz, ilk 11'deki yerine döndü.

Ligde geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde görev yapamayan 24 yaşındaki sol bekin yerine David Jurasek forma giymişti.

Rıdvan Yılmaz, bir maç aranın ardından Gaziantep FK karşısında sahadaki yerini aldı.

FELİX UDUOKHAİ, KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ta izinli olan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.

Babaannesinin vefatı nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'dan izin alarak Almanya'ya giden Felix Uduokhai, kırmızı-siyahlı takıma karşı görev yapamadı.

Uduokhai, dünkü antrenmana da katılmamıştı.

ŞEHİT POLİSLERİN AİLELERİ, TÜPRAŞ STADI'NDA AĞIRLANDI

Siyah-beyazlı kulüp, şehit polislerin ailelerini Tüpraş Stadı'nda ağırladı.

Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan polislerin aileleri siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak Beşiktaş-Gaziantep FK maçını tribünden takip etti.

Mücadele öncesinde seremoniye iki takım oyuncuları çocuklarla çıkarken saldırıda şehit olanlar ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Faruk Karadoğan için de saygı duruşunda bulunuldu.

RAFA SİLVA YİNE YOK

Siyah-beyazlı takımda Portekizli oyuncu Rafa Silva, Gaziantep FK maçında da formasından uzak kaldı.

Beşiktaş'ta son dört günde takımla birlikte çalışan Rafa Silva, mücadelenin geniş kadrosunda yer almadı.

Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan 32 yaşındaki oyuncu, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep FK müsabakasında da görev yapmadı.

Portekizli futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahanın sağından Perez'in uzun pasında savunmada Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken ıskaladı. Seken topu önüne alarak hızla ceza sahasına giren Bayo'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluştu: 0-1.

21. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

28. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Cerny'nin sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

35. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine voleyle vuran Toure'nin şutunda topu kaleci Zafer Görgen uzanarak çıkardı.

35. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Gaziantep FK, savunmadan çıkarken Ogün Özçiçek'in geri pasında kaleci Zafer Görgen'in kale önünde uzaklaştırmak istediği top, Toure'ye çarparak havalandı ve filelere gitti: 1-1.

45+1. dakikada Beşiktaş net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün ara pasıyla kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Cerny, penaltı noktasının gerisindeki Toure'ye topu çıkardı. Oyuncunun yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sonuçlandı.

46. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Ceza yayından Cerny'nin yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Dönen topu sağ çaprazdan Rashica, altıpas içine çevirdi ancak meşin yuvarlak paralel şekilde arka direğe açıldı. Arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Toure'nin şutunda savunma topun ağlarla buluşmasını engelledi.

50. dakikada savunma arkasına sarkan Toure'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Zafer Görgen, açıyı daraltarak topu kontrol etti.

66. dakikada Gaziantep FK bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Camara'nın pasıyla ceza sahasında Emirhan Topçu'dan vücut çalımıyla sıyrılan Bayo, penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşla topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından ağlara gönderdi: 1-2.

70. dakikada Beşiktaş yeniden beraberliği yakaladı. Sağdan Cerny'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Abraham, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

74. dakikada uzak mesafeden Ndidi'nin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

76. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte rakibine rağmen kafa vuruşunu yapan Paulista'nın şutunda kaleci Zafer Görgen'in son anda dokunduğu top kornere çıktı.

90+2. dakikada Cerny'nin sağ kanattan son çizgiye indikten sonra ön direğe ortasında Abraham'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 87 Djalo), Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 23 Rashica), Cerny, Jota Silva (Dk. 46 Abraham), Toure

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 78 Semih Güler), Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Ogün Özçiçek, Camara (Dk. 82 Ndiaye), Rodrigues, Maxim (Dk. 78 Yusuf Kabadayı), Kozlowski, Bayo

Goller: Dk. 7 ve 66 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 35 Toure, Dk. 70 Abraham (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Maxim, Dk. 51 Camara, Dk. 68 Arda Kızıldağ, Dk. 80 Yusuf Kabadayı, Dk. 90+5 Ndiaye (Gaziantep FK), Dk. 31 Orkun Kökçü, Dk. 75 Gökhan Sazdağı, Dk. 80 Emirhan Topçu, Dk. 85 Abraham (Beşiktaş)