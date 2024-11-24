Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 4-2 kazandı.

Siyah beyazlı takım, 3. dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Malcom Bokele'nin kendi ağlarına kaydettiği golle Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi. Göztepe bu gollere 12. dakikada Malcom Bokele ile yanıt verdi ve skor 2-1'e geldi. Konuk ekip Taha Altıkardeş ile 32. dakikada bir gol daha buldu ve durum 2-2'ye geldi. Konuk ekip 82. dakikada David Datro Fofana ile skoru 3-2'ye getirdi. Son bölümde Göztepe, 90+1. dakikada Tijanic'in golüyle skoru 4-2'ye getirdi. 2-0 öne geçen Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ!

Beşiktaş bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Göztepe ise son 4 maçta 9. puanını aldı. Öte yandan konuk ekip, bu skorla Süper Lig'de bu sezon deplasmanda ilk kez galip geldi.

ZİRVEYLE FARK AÇILDI

Siyah beyazlı takım bu sonucun ardından 21 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü. Göztepe ise 21 puana yükseldi.

Bir sonraki maçta Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Maccabi ile karşılaşacak. Göztepe ise ligde Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Arthur Masuaku ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Mario'yu yedeğe çekti. Ernest Muçi ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Göztepe karşısında Emirhan ile Rashica'yı ilk 11'de görevlendirdi.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAİN, İKİNCİ KEZ MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, bu sezon ikinci kez maç kadrosuna alındı.

Sezon başında yolların ayrılması beklenen ancak takımda kalan 31 yaşındaki orta saha, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

CİRO IMMOBİLE, YEDEKLER ARASINDA

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen İtalyan futbolcu Ciro Immobile, maç kadrosuna dahil edildi.

Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.

GEDSON FERNANDES "DALYA" DEDİ

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.

"Kara Kartal"da 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha, 99 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson Fernandes'e forma, plaket ve çiçek takdim etti.

MOURİNHO MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 7 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'na gitti.

Jose Mourinho, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Beşiktaş - Göztepe maçı için tribünlerde yerini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Beşiktaş ceza sahasında kaleci Mert'in kısa pasında topu önünde bulan Matsuki'nin vuruşunda kaleci Mert açılarak topu kurtardı. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

3. dakikada Rashica'nın pasında Svensson ceza sahası dışı sağ çaprazdan bekletmeden ortasını yaptı. Semih'in yaptığı vole vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

9. dakikada Rashica'nın ara pasına hareketlenen Semih'ten önce kaleci Lis topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye çarpan top kaleye yönelerek ağlara gitti. 2-0

12. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arkaya açılan topa Heliton kafayı vurdu. Kaleci Mert'in çeldiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına dönerken Bokele kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1

23. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top sol çaprazda Masuaku'nun önünde kaldı. Masuaku'nun sert şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

31. dakikada Göztepe'de sol taraftan kullanılan taç atışında Al-Musrati kafayla topu arkaya çevirdi. Matsuki'nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.

32. dakikada sağ taraftan Matsuki'nin kullandığı köşe vuruşunda Taha Altıkardeş, altıpas önünde iyi yükselerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2